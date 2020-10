Podle šéfa Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov Milana Bukáčka se oproti loňskému létu jednalo o dvaceti procentní nárůst. „Velkou výhodou letošního léta bylo to, že nedocházelo tak často k náhlým změnám počasí. Ty jsou pro Lipno typické a při nich dochází k převržení lodí nebo jejich potopení a přímému ohrožení života,“ popsal Milan Bukáček.

ENORMNÍ NÁVŠTĚVNOST

Na Lipensko během letošní letní sezóny dorazilo rekordní množství lidí. Ubytovací kapacity byly obsazené, proto počty záchranářských akcí narostly. "Nárůst je o to markantnější vzhledem k tomu, že se letos nekonaly žádné tradiční závody, jako je například Krumlovský vodácký maraton nebo Triatlon Horní Planá," zmínil s tím, že právě u těchto akcí lipenští záchranáři dozorují a často současně i zasahují.

ZÁCHRANA RYBÁŘE I PLOVOUCÍ OSTROV

Stejně jako v předchozích létech, museli záchranáři pomáhat především rybářům, kteří nabrali vodu do lodi a už si sami nedokázali pomoc. Objevily se ale také atypické případy, například záchrana rybáře s amputovaným prstem. Ukotvili také tzv. bludný ostrov tvořený rašelinným masivem odpoutaným ze břehu. „Na Lipně se to občas stává. Ten letošní měl rozměry pět krát osm metrů. Ke zraněnému rybáři, který si prst amputoval, jsme nemohli doplout na člunu vzhledem k malé hloubce a také díky překážkám pod vodou. A tak jsme k jeho záchraně použili padleboard, provedli jeho ošetření a předali jej zdravotnickým záchranářům,“ vysvětlil záludnost této záchrany Bukáček.

Podle Bukáčka se letošní sezona vyznačovala také velkým množstvím neukázněných plavců, ale i kormidelníků plachetnic případně jiných plavidel. Plavci nedbali na upozornění a zákazy, a dokonce se koupali v místech, kde je přístaviště přívozů nebo kotviště lodí či parníků.

DOBRÁ VIZITKA

Letošní léto bylo na Lipensku dle vyjádření předsedy Turistického spolku Lipenska Jiřího Mánka návštěvnicky opravdu extrémní. O co více zde bylo hostů, narostla tu arogance, nervozita a neukázněnost. Dvanáct zachráněných osob v přímém ohrožení života a žádný utonulý za celé léto, je velmi dobrá vizitka naší vodní záchranné služby i zpráva pro hosty, že na Lipensku je bezpečno. Přesto prosíme hosty, nepřehánějte to, příště by to tak dobře dopadnout nemuselo,“ apeluje na hosty v regionu Jiří Mánek.

POMÁHAJÍ I DOBROVOLNÍCI

Služby vodních záchranářů jsou opravdu náročné. Od 27. června do 1. září sloužili v Dolní Vltavici 24 hodin denně, minimálně ve třech lidech. Střídá se zde asi 30 lidí. Jedná se dobrovolníky, často aktivní či bývalé vojáky, či policisty, zdravotnické záchranáře nebo lékaře kteří vykonávají službu v rámci své dovolené bez nároku na honorář. „Se službami pomáhají také studenti Jihočeské univerzity z oboru záchranář a také členové oddílu mládeže, z nichž vychováváme své nástupce. Jsme na ně moc hrdí,“ uzavřel šéf vodních záchranářů Milan Bukáček.