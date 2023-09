Do soutěže strom roku byla letos nominována lípa v Záboří. „Aby také ne, vždyť areál Pod lípou v Záboří je místem veškerého dění v obci, mohli jste i být u nás na nějaké akci a lípu znáte,“ říká Jaroslava Vodičková ze Záboří.

Lípa v Záboří. | Foto: Jaroslava Vodičková

Odborná porota lípu vybrala mezi deset finalistů a bylo jí vylosováno číslo devět. Pokud by někdo ze čtenářů Strakonického deníku chtěl lípu podpořit, má možnost na www.stromroku.cz/hlasování do 1. října pro všech deset finalistů a poté od 2. října do 8. října pro pět stromů, které získají nejvíce hlasů a postoupí do superfinále.

Lípa v Záboří.Zdroj: Jaroslava VodičkováHlasování je zdarma a hlasovat lze pouze jednou z jedné e-mailové adresy. . „Vzhledem k aktuálním výsledkům hlasování nepočítáme s tím, že by se naše krásná lípa do superfinále dostala, ale bylo by to pěkné a můžete k tomu přispět i vy, jde přece o jednoho ze dvou Jihočeských kandidátů,“ dodala s tím, že dostat se mezi deset finalistů je pro Zábořské nečekaný úspěch. Nominovaných bylo totiž celkem 84 a už to je samo o sobě velký úspěch. Nejhůře může být Zábořská lípa desátá. I„I když naše lípa nevyhraje, budeme na ni stále stejně pyšní, bude dál vzkvétat, poskytovat v létě příjemný stín i potravu včelkám, bude dál zdobit areál a sledovat všechny akce v něm pořádané,“ uzavřela Jaroslava Vodičková. Pokud bude někdy potřebovat dendrologické ošetření nebo injektáž kořenů, jistě se jí takové pomoci dostane, i když soutěž nevyhraje.