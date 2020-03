Právě v době chřipkové krize je podle sociální pracovnice Lucie Troblové Teringlové aktuální. „Zajišťuje jejich základní potřeby klientů – nákupy, úklidy, vaření či hygienu. Nemůžeme je nechat osudu,“ řekla.

Domov:



- Poskytuje od svého založení služby sociálně terapeutické dílny (STD).



- Od počátku roku 2015 je v okruhu cca 15 km poskytována terénní pečovatelská služba (PS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením.



- V roce byly 2017 nově registrovány služby Sociální rehabilitace a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Pokud by se v blízkosti klienty vyskytoval člověk, který by měl příznaky chřipky nebo byl v karanténě, musel by domov přijmout zvláštní opatření. „K takovému klientovy by šel pouze jeden náš pracovník a pouze z nejnutnějších důvodů,“ dodala ředitelka zařízení Klára Kavanová Mušková.

Domov poskytuje pečovatelskou službu 25 klientům. zatím ale žádnou výjimečnou situaci ohledně chřipky či koronaviru řešit nemusel.

Další činností je terapeutická péče. Tu v domově využívá 12 klientů, takže k jejímu rušení nedojde.