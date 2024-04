Řidiče čeká na Strakonicku další omezení. V Lidmovicích se bude jezdit kyvadlově

Výstavba opěrné zdi bude od pondělí 29. dubna komplikovat dopravu v Lidmovicích u Vodňan. Řidiči by na silnici I/22 měli počítat s omezením provozu. K úplnému zprovoznění hlavního tahu by mělo dojít nejpozději do konce července.

