Ale přežilo i tuto krizi a jeho starosta Břetislav Hrdlička mu vzkazuje: „Vám všem, kteří jste se snažili pomáhat a podporovat, patří obrovské poděkování a uznání.“

Strakonice se pomalu vrací k normálu. Změnil je výjimečný stav, který trval déle než dva měsíce? Jaké jsou podle vás současné Strakonice?

Lidé se trochu uklidnili, poklesla trestná činnost, je to lepší i s alkoholem (méně problémů). Zato přibylo domácích hádek, někde se pohoršily vztahy mezi manžely, nastoupila ponorková nemoc. Snad to dobré vydrží a to špatné zůstane jen navždy uloženo někde vzadu v hlavě, ale se vztyčeným prstem. Učíme se.

Co je nyní pro strakonickou radnici prvořadé? Jak to vypadá s investičními akcemi pro rok 2020 a 2021?

Jen za květen jsme dostali o devět milionů méně. To je cena chodníku u delší ulice i s kanalizací, elektřinou atd. Investice budou muset být redukované. Důsledky korony bychom zřejmě s mírnými omezeními překonali. Jenže už delší dobu zjišťujeme, že tu máme stavby, do jejichž oprav a údržby se ve větším neinvestovalo i padesát let. A ty se nám teď sypou jedna za druhou. Na řadě je strop a nosné zařízení bazénu na plavečáku, nutná oprava vyjde na cca 20 milionů korun. Měly za to být nové šatny a příprava na teplý bazén. Majetková komise i odbor mají za úkol zjistit, zda se nám vůbec vyplatí všechny ty domy vlastnit. Nemusíme nutně vydělávat, poskytujeme i nehmotné statky, ale nemůžeme trvale prodělávat. Je to veřejný majetek, a ten spravujeme ve prospěch občanů. Nemůžeme žít na dluh, takže spousta peněz půjde do oprav, a ty v podstatě nebudou vidět.

Strakonice mohou za letošek přijít až o 50 milionů korun na příjmech. Obrovská částka, protože o 50 milionech jste mluvil například v souvislosti s rekonstrukcí ulice Volyňská.

Máme něco našetřeno, ale počítali jsme s investicemi do rozvoje, opravy jsme chtěli řešit z rozpočtu. To teď nepůjde, takže se radíme co posunout, co omezit. Stát nabízí kompenzaci v dotacích, ale myslím, že to je jen politické prohlášení. Proč by brali z rozpočtu, a pak to vraceli v dotacích? Podle mě bude dotací stejně jako loni a nic navíc nepřijde. Stát dokonce obce nabádá – máte našetřeno, tak to teď utraťte. Banky nám ochotně půjčí. Kam se ale dostaneme? Asi do… teď zrovna si nemohu vzpomenout.

Jak pokračuje rekonstrukce kulturního domu?

Nijak, tu jsme zatím pozastavili.

Město má celou řadu příspěvkových organizací, které jsou na něm závislé. Koronavirus pro ně znamenal velké ztráty – například STARZ ztratila na tržbách cca 1,8 milionu korun. Kultura prodělala také. Jak jim bude moci město pomoci, když samo má ztráty?

Ono by to nějak šlo. Organizacím jsme pomohli, jak jsem psal výše, při té předchozí bídě jsme ještě našetřili. Korona a investice – dá se přežít. Ale ty peníze na údržbu? Jsou to obrovské výdaje, které předchozí vedení města neudělalo. Možná, že se nám úplně nepodaří udržet úroveň příspěvků sportovním klubům a kulturním organizacím. Doufám, že si sportovní kluby – malé i velké – uvědomí, kolik podpory hmotné i nehmotné od města mají a chvilku to vydrží. Naším cílem není omezit žádnou svobodnou činnost, je to jen otázka rozdělení peněz, a ty teď opravdu nejsou. Situace, kdy se řekne: „Město, dej!“ teď bude fungovat velmi omezeně. Všichni se budou muset naučit šetřit, hledat sponzory a vrátit fungování sportu a kultury do normálu. Rád bych se rozepsal o hospodaření státu v této sféře, ale to je brutální milionářská politika a nebudu čtenářům Deníku kazit náladu.

Změnil koronavirus váš pohled na to, co je pro Strakonice opravdu důležité? Myslím nyní názor starosty města.

Ano. Ve dvou věcech. Zjistil jsem, že většina občanů ve Strakonicích je fajn. Jsou přátelští, pomáhají, drží spolu, jsou ukáznění, nezištní, trpěliví a aktivní. Přesně v duchu pořekadla, že v nouzi poznáš přítele. Druhou věcí je fungování velké politiky, která se snad už občanů ani netýká. Spousta lokálních politiků už začíná projevovat nespokojenost nahlas. Osobně bych si přál velké, ale nenásilné změny.

Ale k lepšímu pro občany. Dnes jsme třicet let po poslední revoluci, takže vlastně deset let už tu dle smutné české tradice měla být další. Snad tou změnou ale není tento stav po koroně, který se obrací proti fungování a právům obcí a nenápadně je označuje jako viníka všeho. Pokud stát obce ještě více omezí, např. speciální stavební úřady, a bude méně přímé podpory, znamenalo by to omezení svobody občanů. Strakonice to v praxi prožívaly rok a čtvrt. Kdybychom kradli a drželi hubu, tak se možná jelo dál. Tak to ale slušný člověk dělat nemůže!

Došlo na MěÚ k nějakým změnám, které už zůstanou stabilní? Přesunu kanceláří a podobně? Zůstává stejný počet úředníků?

Počty úředníků jsme zmenšili podstatně už před čtyřmi lety. Nyní na nás stát chrlí nové a nové předpisy, zákony, které vyžadují přijímání dalších specialistů. Jen GDPR (ochrana osobních údajů) stálo stovky tisíc, mělo omezit podávání osobních informací o občanech, nemůžeme vás ani vyfotit na pouti, ale pokud vás někdo bude chtít obnažit, sežene cokoliv.

Hlavní změnou je tedy změna myšlení úřadu. Chtěli jsme na tom pracovat už rok a půl, ale pořád nám v tom něco bránilo. Teď je nejvyšší čas. Spočívá to v tom, že nejen politici, ale i úředníci, jejichž konkrétní povinností to vlastně není, budou muset počítat peníze na příjmy a výdaje a budou hospodařit jako na vlastním. Doma byste věděli, jak ušetřit, proč to nepřenést do práce? Začínáme s tím v podstatě od poslední zimy a zatím jsme se na úřadě nesetkali s nezájmem či odporem. I úředníci jsou naši občané a myslím, že situaci pochopili a snaží se pomoci. Bylo by to super. Takže – počet úředníků není nejdůležitějším faktorem, důležitá je profi práce a zájem.

Mnoho vašich pracovníku muselo pracovat z domova. Nebudete v tomto směru pokračovat i přes zrušení nouzového stavu?

Abych pravdu řekl, doma jich zase tolik nebylo. Stát nás totiž trvale zásoboval běžnými povinnostmi, navíc přibyly jiné – hlášení, tabulky, přehledy. Například termíny stavebních i dalších řízení nijak zkráceny nebyly, takže se jelo úplně normálně a možná ještě více, protože sem tam někdo chyběl. Pokračovat tedy není v čem.

Jak fungovalo zastupitelstvo?

Rozesílal jsem průběžně maily s informacemi, zastupitelé se k tomu zpětně vyjadřovali, radili a domlouvali jsme se. Nebyla opozice a koalice, všichni pracovali ve shodě. V tomto ohledu byla korona fajn. Podle reakcí zastupitelů myslím, že to tak vydrží i dále. Takhle by to mělo být všude.

Vraťme se k běžnému životu. Jak jste vnímal nálady obyvatel Strakonic? Stalo se něco, vás mile, ale i nemile, překvapilo?

Občas mě zaskočil někdo s kritikou úklidu, parkování či sousedských vztahů, což bylo v koroně náročné a někdy to haprovalo, ale dalo by se to spočítat na prstech ruky. Už jsem to ale nakousl na začátku, naprostá většina setkání, reakcí, vzkazů, jednání či chování občanů byla pozitivní, většinou panovala pozitivní nálada. Lidé nám dodávali sebevědomí a přáli zdraví a vytrvalost. Jejich úsměv, obrovské odhodlání a psychická pomoc mě pokaždé „nabíjí“. Je to radost.

Fenoménem posledních měsíců byly a ještě stále jsou roušky. Jaké jste nosil vy?

Látkové. Šila mi je manželka. Šily je i pracovnice úřadu, školek, organizací a šily je šikovné ženy po celém městě. Děkuji také všem dárcům materiálu a prostředků, zase mohu jen opakovat – v nouzi poznáš přítele.

Co byste přes Strakonický deník vzkázal lidem ve Strakonicích?

Přátelé, každá krize prověří vztahy, odhalí charaktery a posune vývoj dopředu. Pokud to není válka a pandemie (a ty to zřejmě nebyly), je to možná i takový pohlavek od přírody, upozornění na nepravosti ve společnosti i v politice. Všimněte si, jak pršelo! Je to kvůli omezení mezinárodního obchodu, leteckého provozu? Možná ano. Ale ten vzkaz: Jste skvělí, dobře se mi tu žije a mám vás rád. Děkuji vám.