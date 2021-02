Během let 2021 a 2022 se má místní část Strakonic – obec Hajská – dočkat vodovodu.

Již koncem roku 2019 informovala strakonická radnice o plánovaných akcích, mezi nimiž bylo i vybudování vodovodu pro místní část města Strakonice – Hajská. „Ta se především v letních měsících dlouhodobě potýká s nestabilním zdrojem vody a to co do kvality, tak i množství,“ říká tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.