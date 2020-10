Na zastávkách městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích nosí cestující roušky svědomitě. Ve čtvrtek ráno se například na českobudějovické zastávce Poliklinika Sever vystřídalo během třiceti minut čtyřicet cestujících. Roušku si na chvíli sundal mladík kvůli telefonování, ale zároveň poodešel od ostatních lidí tak, že mluvil v dostatečné vzdálenosti.

Bez roušky se na zastávce pohybovala jediná dospělá paní, maminka dvou malých chlapců. Ta ji měla pod bradou. Lidé mezi sebou při čekání na zastávce udržovali rozestupy a roušky si nechávali na obličejích, i když se pustili do hovoru. Dvě dámy přes roušky komentují situaci takto: „Každý den je to jinak. U nás v práci už to mají tři ženský. Měj se hezky a když tak volej.“

Ve frontě před budovou magistrátu se ve středu tvořila fronta. Mohou za to omezení úředních hodin a skutečnost, že koronavirová nákaza se přenáší mnohem snáze v uzavřených prostorách než venku. Na dodržování pravidel dohlíží strážník. Ale nemá mnoho práce. Lidé se snaží dodržovat na chodníku před úřadem rozestupy, někteří nově příchozí jsou bez roušek, ale jakmile se blíží k úřadu, nasazují si je. Zvlášť muži hodnotí situaci ostřeji: „Jsou v tom zmatky. Neřeknou nic pořádně.“

Na autobusovém nádraží ve Strakonicích čekalo ve středu mezi 16 a 16.30 hodin na osmi stanovištích 11 lidí, všichni měli roušky. Na lavičkách kolem bylo 28 cestujících a roušky měla na obličeji asi polovina z nich.

Také ve frontě před lékárnou ve strakonické nákupní zóně Katovická jsou lidé disciplinovaní . V době naší přítomnosti se jich tu vystřídalo asi 35 a roušky měli všichni. Ve frontě zaznívá kritika a odhady, jak dlouho se s koronavirem budeme potýkat. „Dřív než příští rok na jaře se toho nezbavíme,“ zní jeden z tipů.