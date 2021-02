Život na nejstarším strakonickém sídlišti Šumavská se podobá chůzi po hraně propasti. Stačí jeden špatný krok a téměř 3000 lidí mohou být v budoucnu bez záruky dodávek tepla a teplé vody.

Lidem na strakonickém sídlišti Šumavská hrozí, že budou bez tepla a teplé vody. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Miroslav Jambor je jedním z prvních jeho obyvatel. Na Šumavskou, jak tady říkají, se stěhoval na jaře 1976. Je také místopředsedou SVJ. „Nikdy jsme tady nežili to, co letos. Nechceme mít obavy, že budeme bez tepla, protože se hádají Energo a teplárna,“ říká, když mne vede do kuchyně svého bytu v paneláku napojeném na výměník patřící firmě Energo. „Teď teplo máme, protože to nařídil ministr průmyslu, ale to nestačí,“ dodává nad kávou.