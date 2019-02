Strakonice - Krev je moc důležitá, tak by ji lidé mohli určitě dávat víc, myslí se šesťák Daniel.

Nahoře zleva Dominik Kubeš, Daniel Sokol, dole zleva: Klára Končelová a Anna Schmidová z 6.B Základní školy Povážská na Velkém náměstí ve Strakonicích. | Foto: DENÍK/Jana Štroblová

Školákům jsme tentokrát kladli otázky týkající se dárcovství krve. Odpovídali Anna Schmidová, Klára Končelová, Dominik Kubeš a Daniel Sokol z 6.B. Základní školy Povážská na Velkém náměstí ve Strakonicích.

Kdo je to dárce krve?

Anna: Je to ten, komu odeberou krev a on ji pak někomu daruje.

Klára: Musí být nad osmnáct let. Daruje krev člověku, který ji ztratil například při operaci.

Dominik: Krev daruje zdravý člověk nad osmnáct let. Lékaři ji dají tomu, kdo ji ztratil při operaci.

Daniel: Dárce je nad osmnáct let a daruje ji, protože třeba chce někomu pomoci, kdo ji ztratil při autonehodě nebo operaci.

Proč podle vás lidi krev darují?

Anna: Protože je to třeba hodný člověk a je mu smutno, když nějaký člověk kvůli tomu umře.

Klára: Protože chtějí těm druhým lidem pomoci.

Dominik: Třeba toho člověka zná, tak mu chce pomoci tím, že mu daruje krev.

Daniel: Protože chce mít takový člověk dobrý pocit z toho, že udělal něco pro lidi, kteří tak mohou dál žít.

Znáte někoho ze svého okolí, ze své rodiny, kdo by krev dával?

Anna: Jednou darovala moje mamka.

Klára: Mamka teď měla dvacet odběrů. Dávali i taťka a babička.

Dominik: Mamka dřív dávala krev, měla zato i plaketu.

Daniel: Můj děda dřív daroval, ale teď už nemůže, protože je nemocný.

A sami byste v budoucnu darovali krev?

Anna: Asi ano. Byla bych taky ráda, kdybych tím například někomu zachránila život.

Klára: Dávala bych krev proto, abych měla pocit, že jsem někomu pomohla.

Dominik: Byl bych rád, kdybych tak mohl někomu pomoci.

Daniel: Taky bych byl rád, kdybych tak mohl někomu pomoci. A měl bych z toho dobrý pocit, že by tak někdo mohl dál žít.

Znáte krevní skupiny?

Klára: Skupiny jsou A, B, AB a 0. Nejvzácnější je ta nula.

Anna: Nula je vzácná, protože se může dát krevní skupině A i B.

Dominik a Daniel: Jsou to A, B, AB a 0. Ta je nejvzácnější, protože se může dát A i B.

Je dárců krve dost?

Anna: Podle mého názoru by mohli dávat i víc, kdyby nějaká krev chyběla.

Klára: Každý člověk nad osmnáct let by mohl takhle lidem, kteří to potřebují, pomoci.

Dominik: Myslím si, že by lidé mohli darovat krev o trochu víc.

Daniel: Krev je moc důležitá, tak by ji lidé mohli určitě dávat víc.