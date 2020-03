Manželka a dcera se pohybují ve stejném domě. U nich se nemoc neprokázala a nemají ani příznaky. „Za dobu karantény jsme se nepotkali. V kontaktu jsme pouze přes telefon,“ popisuje s tím, že jídlo si bere až ve chvíli, kdy zbytek jeho rodiny opustí společné prostory. „Vyzvednu si talíř a odnesu si ho k sobě, pak nádobí vrátím do prázdné místnosti. Striktně dodržujeme pokyny hygieny,“ ujistil.

ON-LINE:

Lheničák čekal do pátku 27. března na zprávu od hygieniků, kdy mu může být proveden kontrolní test. Ohlásil se jim po 14 dnech, v pondělí 23. března. V pátek 27. března se dozvěděl, že k provedení testu potřebuje doporučení od svého praktického lékaře. Na kontrolní odběry tak vyrazí nejdéle v úterý 30. března s největší pravděpodobností do Nemocnice v Prachaticích. Čeká ho tak další víkend mezi čtyřmi stěnami jeho pokoje. "To už vydržíme," říká první jihočeský pacient s pozitivním testem na koronavir, jenž nechce zveřejnit své jméno, ale s redakcí Deníku je v pravidelném kontaktu.

I když bude jeho nový test negativní, kontrolní test číslo dvě přijde až po dalších devíti dnech. Pro Deník uvedl, že nemoc měla a stále má mírný průběh a v posledním týdnu se cítí velmi dobře. „Rád bych to měl už za sebou. Musím říct, že bez internetu bych to těžko dával, ponorková nemoc ale zatím nenastala. Čtu zprávy, koukám na filmy, píšu si s rodinou a přáteli. A hlavně jsem se pořádně dospal,“ směje se. Manželka první týden vycídila dům od sklepa po půdu, v dalších dnech už jen uklizené prostory udržuje. Sousedé a přátelé se stále starají, aby celá rodina měla jídlo a vše, co potřebují. Bez kontaktně je pak rodině předávají. "Jsou úžasní," děkuje všem na dálku devětačtyřicetiletý Lheničák.

Nejvíc ho těší, že u lhenické lékařky, kterou navštívil, se nemoc neprokázala. „Už zase ordinuje,“ dodal. Ve Lhenicích je tak podle informací, které má Deník k dispozici, k 26. březnu jeden pozitivní pacient a dva lidé v karanténě, což je právě rodina prvního pozitivního jihočeského pacienta s COVID-19.