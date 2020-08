Jen atrakce, nic víc. Stánkaři totiž budou letos na strakonické Václavské pouti poslední zářijový víkend chybět. S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná mimořádná protiepidemiologická opatření se rozhodli radní stánkový prodej zrušit. Tak se podívejte, jak se lidé na pouti bavili vloíni.

Václavská pouť Strakonice. | Video: Deník/Petr Škotko

„Víme, že se to mnoha lidem nelíbí a upřímně řečeno, ani nám ne. Ale zákon hovoří jasně a nic jiného nám nezbývá. O Václavské pouti jezdí do Strakonic tisíce lidí. Musíme co nejvíce snížit riziko, které by mohlo mít pro Strakonice neblahé následky,“ řekl starosta Břetislav Hrdlička.