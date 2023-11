Letošní ceny vánočních ryb neporostou. Výrobci zdražovat nechtějí

Maloobchodní ceny ryb o letošních Vánocích neporostou. Tvrdí to jejich dodavatelé. Zároveň ale dodávají – nevíme, co udělají stánkaři. To už ovlivnit nedokážeme.

Letošní ceny vánočních ryb by se oproti loňsku měnit neměly. | Foto: Deník/ Redakce