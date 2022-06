Řekla to tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. "Město bude ze svého rozpočtu financovat stavbu rekonstrukce ulice Zvolenské a části ulice Máchovy. Jedním z hlavních cílů rekonstrukce a modernizace vozovky je odstranění závad spočívající v zúžení komunikace v místě přechodů, ale také zpomalení provozu v křižovatce ulice Zvolenské s ulicí Máchovou a Krále Jiřího z Poděbrad. Dále by měla rekonstrukce přinést zlepšení rozhledových poměrů a v neposlední řadě komfortní povrch samotné komunikace, jehož současný stav je nevyhovující. Řešit se bude i šířka Máchovy ulice. Ta je v případě zaparkovaných aut nedostatečná a není obousměrně průjezdná," řekl Markéta Bučoková.

Součástí stavby bude i rekonstrukce odvodnění komunikace a veškerých inženýrských sítích, které jsou v majetku města. V ulici Zvolenská bude vyvložkována stávající kanalizace. Pod ulicí Máchova bude naopak kanalizace nahrazena novou. Podél komunikace Zvolenská jsou místa, kde zcela chybí chodník, jinde jsou chodníky nevyhovující. Proto budou celkově opraveny pěší trasy tak, aby vyhovovaly přirozeným tahům chodců. Nebude chybět ani nové veřejné osvětlení. U základní školy vznikne nová autobusová čekárna. Před panelovými domy v ulici Máchova je počítáno s vybudováním polozapuštěných kontejnerových stání.

Místní záměr vítají. "V této lokalitě žije poměrně dost lidí a hodně jich sem jezdí do školy s dětmi. Líbí se mi i ta autobusová čekárna. Ale hlavní je, že se zlepší parkování," řekla jedna z obyvatelek ulice Zvolenská.

V místě, kde se kříží ulice Zvolenská, Máchova a Krále Jiřího z Poděbrad, vznikne nová bezpečnější vyvýšená křižovatka.

Zlepšení podmínek

Rekonstrukce je plánována v úseku od okružní křižovatky se silnicí I/22 po křižovatku s ulicí Krále Jiřího z Poděbrad, která bude do rekonstrukce také spadat a malé části ulice Máchova v úseku od křižovatky s ulicí Zvolenskou po křižovatku u sportovní haly včetně.

Vzhledem ke značně narušenému stavu komunikace její rekonstrukce přinese zlepšení životních podmínek obyvatel žijících v přilehlých obytných a rodinných domech. Opravou by se mělo docílit především snížení hlučnosti od pojíždějících aut, která se mnohdy potýkají s velmi špatnou průjezdností ulice zajišťující dopravní obslužnost celé severní části města. Nejsou to ale jen dopravní problémy, se kterými se tato lokalita musí potýkat. Problém je i v pěším přístupu k obytným domům, v zásobování a parkování vozidel. To vznikne na úkor v současné době nepoužívaného chodníku.

Stavbu dodavatelsky zajistí společnost Znakon, a.s., za cenu 34 243 785 Kč s DPH. Dokončena by měla být do pěti měsíců od předání staveniště. K tomu došlo ve čtvrtek 2. června.