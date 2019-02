Strakonicko - Počasí přímo vybízí k návštěvě venkovních areálů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Škotko

Strakonice

Venkovní areál plaveckého stadionu na strakonické Křemelce zahájil ve čtvrtek 1. června.

Otevírací doba plaveckého areálu je v červnu kvůli nestálému počasí ve dvojím režimu. Při pěkném počasí je otevřeno od 12 do 20 hodin, při nepříznivém je otevřen krytý bazén podle aktuální provozní doby zveřejněné na www.starz.cz. Stránka je každý den aktualizována do 11. hodiny.

Během letních prázdnin je otevřen vždy jen letní areál, a to od 10 do 20 hodin v červenci a srpnu. Za příznivých klimatických podmínek může být otevřeno i v září v době od 12 do 20 hodin.

Ve venkovním areálu jsou k dispozici tři bazény. Největší má 50 metrů a osm drah, druhý bazén je s toboganem. Třetí bazén je se čtyřmi skluzavkami a je určen nejmenším návštěvníkům. Loni bylo zrekonstruováno brouzdaliště, letos se lidé mohou těšit na zrenovovaný tobogan, který má na vnitřní straně tubusu novou RAL vrstvu pro rychlejší jízdu.

Vedle vodních prvků je návštěvníkům k dispozici několik hřišť – na basketbal, fotbal, nohejbal, volejbal, tenisový asfaltový a badmintonový kurt. V areálu je také osmnáctijamkové hřiště na minigolf a hřiště na beachvolejbal. Zpestřením jsou velké zahradní šachy.

Ceny vstupného pro tuto sezonu zůstávají stejné jako v minulých letech.

Blatná

Na den dětí otevřeli relaxační areál také v Blatné. Ceny vstupného najdete na http://www.plavecakblatna.cz/cenik.php.

V areálu je k dispozici mnoho atrakcí – plavecký stadion, skluzavky, dětské hřiště, brouzdaliště nebo občerstvení.

Volyně

Kdo se nebojí studené vody, měl by navštívit prvorepublikovou plovárnu ve Volyni. Její bazén je plněn přírodním zdrojem.