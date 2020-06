Do finále zřejmě spěje angažmá jihočeské metropole v akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice. Ještě do konce června chce vedení města převést svůj podíl v akciovce na Jihočeský kraj. Ten vlastní akciovku s městem napůl.

Zastupitelé Českých Budějovic a rada města už se podle primátora Jiřího Svobody vyslovili pro. Teď se čeká na rozhodnutí krajského zastupitelstva, které má zasedat příští týden. Krize kolem koronaviru ale významně ovlivnila cenu akcií. Ještě na přelomu loňského a letošního roku byly ve hře až desítky milionů korun. Teď se mluví jen o účetní hodnotě, která je zhruba 6,5 milionu korun. „Pro město by tím skončily finanční závazky na letišti,“ zdůrazňuje hlavní výhodu transakce z pohledu radnice Jiří Svoboda. Jihočeská metropole už totiž nechce dále pokračovat v dotování provozu areálu u Plané.

V srpnu 2005 Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice zakládají společnost Jihočeské letiště České Budějovice. Firma se následně stará o vojenské letiště v Plané, které postupně od armády přebírá Jihočeský kraj. Společná pouť kraje a města alespoň pokud se týká dotací pro areál však zřejmě končí.

Už skoro rok vyjednávají České Budějovice a Jihočeský kraj o tom, že město převede na kraj za úhradu svůj podíl v akciové společnosti, která se stará o chod letiště u Plané. Koronavirus bohužel srazil hodnotu akcií na minimum. Město doufalo, že by mohlo získat alespoň několik desítek milionů. Teď zastupitelé odsouhlasili, že se spokojí s polovinou účetní hodnoty firmy. Radnice by tedy měla dostat asi 6,5 milionu korun. Vliv na cenu má hlavně to, že akciovka jen spravuje areál, kde nemovitosti patří kraji.

„Tržní hodnota je teď nulová,“ reagoval ohledně akciovky primátor Jiří Svoboda na dotaz Deníku, jestli považuje účetních 6,5 milionu za odpovídající částku. Hlavně s ohledem na to, že město vložilo do provozu firmy od roku 2005 zhruba 190 milionů korun.

„Z dnešního pohledu je to příběh poněkud nešťastný,“ říká Jiří Svoboda a dodává, že je nyní velice snadné hodnotit kroky učiněné v minulosti. „Do určité doby bylo logické letiště podporovat,“ poukazuje totiž českobudějovický primátor na to, že se čekal velký přínos projektu například pro turistický ruch nebo pro část firem v regionu.

Poslední měsíce a krize letectví, způsobená epidemií koronaviru, ale zdůraznily slabé stránky záměru. Podle některých názorů totiž dlouhodobě projektu chyběl silný strategický partner nebo oponentní marketingová analýza k původním optimistickým očekáváním. Třeba náměstek primátora Tomáš Bouzek včera konstatoval, že již v minulých letech opakovaně upozorňoval na to, že město dává peníze jen do prázdné schránky. Podobně odmítal podporu letiště třeba i zastupitel Lukáš Mareš.

Podle Jiřího Svobody byl správný čas na přehodnocení vztahu města k letišti před několika lety, ve chvíli, kdy bylo jasné, že se nepodaří pro rozvoj areálu získat evropskou dotaci. „Mělo se to přehodnotit,“ říká Jiří Svoboda. Současné vedení českobudějovické radnice už hledalo nejméně poslední rok jen cestu, jak angažmá na letišti umenšit nebo zcela ukončit.

Trvale totiž rostly příspěvky na provoz areálu. Letos to mělo být už přes 70 milionů, kvůli přípravě mezinárodního pravidelného provozu. To už ale bylo pro radnici moc. Kraj má oproti městu výhodu alespoň v tom, že mu patří nemovitosti a může vydělávat na jejich pronájmu. Městu na letišti nepatří téměř nic. Podle krajského radního Josefa Knota už záměr převodu akcií schválila rada kraje. Konečné slovo ale bude mít krajské zastupitelstvo příští týden.

Jedno místo v dozorčí radě letiště by mělo Českým Budějovicím i v budoucnu zajistit částečný vliv na dění v areálu, aniž by tam město posílalo dotace.

„Ale to letiště tady je a ten problém se stejně bude muset řešit na úrovni kraje,“ zdůraznil Jiří Svoboda k budoucnosti rozsáhlého areálu.

Jak hluboká je ale nyní krize v letecké přepravě ukazují čísla. Například na pražském letišti letos v březnu odbavili 432 640 cestujících, přičemž loni v březnu se jednalo o 1 243 290 osob. A rychlý návrat cestujících se rozhodně nečeká.

S citelným poklesem počtu odbavených cestujících se musela letos v březnu smířit všechna klíčová tuzemská letiště civilní dopravy. Relativně nejmenší úbytek odbavených cestujících zaznamenaly meziročně Kralovy Vary, a sice 36,5 procenta. Pardubice v březnu meziročně přišly o 62,8 procenta odbavených cestujících. Letiště v Brně a Ostravě na tom byla dokonce ještě hůře než Praha, když ztratila 69,4, resp. 76,7 procenta cestujících.

V Plané u Českých Budějovic byly vloni ukončeny velké úpravy dráhy a nový odbavovací terminál. I řízení letového provozu dostalo lepší vybavení. Vše je postupně uváděno do zkušebního provozu. Cílem je, aby po získání potřebné licence od Úřadu pro civilní letectví mohly v Českých Budějovicích přistávat i velké stroje o rozpětí přes 30 metrů. Aktuálně zde mohou ve zkušebním provozu přijímat a odbavovat i proudové letouny, ale jen do rozpětí 24 metrů. V roce 2021 se počítalo s běžným obchodním provozem. To ale bylo ještě před koronavirovou krizí.