Nebývalý frmol zavládne od května na Letišti České Budějovice. Turistické lety začnou 25. května a cestující budou využívat služby už čtyř dopravců.

První turistický odlet z Českých Budějovic Boeingem 737 sledovaly tisíce diváků. | Video: Edwin Otta

Obvykle dva lety denně budou letos odbavovány v turistické sezóně z Letiště České Budějovice. Někdy budou denně i tři. Podle Šárky Glaserové, mluvčí společnosti Jihočeské letiště, která areál u Plané provozuje, se bude létat každý den a už se čtyřmi dopravci. Vloni byl pravidelný turistický provoz zahájen v srpnu pro Čedok jen se společností Smartwings.

Letos budou dopravci následující: Smartwings, Corendon, Freebird a Fly Lili. „První let letní sezóny 2024 se od nás uskuteční v sobotu 25. května, a to do turecké Antalye,“ uvedla k premiéře tohoto roku Šárka Glaserová.

Třetí destinací, kam zamířila v roce 2023 turistická linka z Českých Budějovic, byl Heraklion na řecké Krétě. Letiště před startem.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Cílové destinace v sezóně 2024 jsou nově Mallorca, Bulharsko a Tunisko, zůstávají Řecko a Turecko. Vedle Čedoku budou z Budějovic turisté létat i s Exim Tours ze skupiny Der Touristik Eastern Europe.

„Sezóna turistických letů potrvá tradičně do poloviny října. Nicméně letiště v tomto roce definitivně přejde ze sezónního provozu na provoz letiště s celoročním provozem. V následujících obdobích budeme odbavovat lety takzvané velké letecké obchodní dopravy v průběhu celého roku,“ přiblížila velkou změnu Šárka Glaserová.

Třetí destinací, kam zamířila v roce 2023 turistická linka z Českých Budějovic, byl Heraklion na řecké Krétě. Letiště před startem.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V tomto roce předpokládá vedení letiště, že se odbaví na odletu a příletu vyšší desítky tisíc cestujících, odhadem 70 až 80 tisíc. Jde o výraznou skokovou změnu jak v počtu cestujících, tak v počtu letů - více než 400 pohybů letadel. „Loni, kdy jsme komerční lety do vybraných dovolenkových destinací odstartovali, jsme odbavili deset tisíc cestujících při 56 pohybech letadel,“ porovnala rozsah provozu mluvčí letiště.

Letiště nabídne pro cestující i lepší služby v zázemí. K rozšíření oproti minulému roku došlo ve veřejném prostoru, a to hned vedle odbavovacích přepážek check-in, kde bude nově provozovat obchůdek COOP Jednota Kaplice. „Sortiment budou mít pestrý - balené potraviny, drogerii, léky, tiskoviny, drobnou elektroniku a další cestovatelské nezbytnosti. Také došlo k rozšíření gastro provozu ve veřejné časti terminálu, který společně se stávající kavárnou za bezpečnostní kontrolou bude provozovat Karel Válek, majitel street food stánku Donut s Tebou. Nabídne výběrovou kávu, originální donuty, farmářské nanuky vlastní výroby, domácí limonády, pivo, alko i nealko nápoje a bistro chuťovky,“ vyjmenovala Šárka Glaserová.