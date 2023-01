Školení i zkušební lety

V téhle chvíli podle Kuby školí letiště zaměstnance a připravuje systémy, aby vše fungovalo při prvních odletech správně. „V průběhu jara a na začátku léta plánujeme několik testovacích termínů, budeme muset absolvovat i zkušební přistání letadla a podobně. Detaily ladíme s Řízením letového provozu,“ vysvětlil hejtman s tím, že samozřejmě podstoupí všechny procedury, které jsou podle státního podniku nutné. „Perfektně připravený bude nejen personál i letištní technika,“ konstatoval Kuba.

Informace doplnila mluvčí Letiště České Budějovice Martina Vodičková. „Na zahájení provozu se letiště připravuje dlouhodobě, naši zaměstnanci jsou proškoleni. S každým získaným certifikátem totiž souvisí nejen školení ale i auditované procesy,“ dodala. „Čekají nás také ostré zkoušku, simulace odbavovacího procesu, aktuálně se tu koná dvoudenní školení jihočeských celníků,“ popsala Vodičková.

Už se připravují i celníci

Na letišti se školení třiceti příslušníků Celního úřadu pro Jihočeský kraj účastnil i jejich mluvčí poručík Radek Kréda. „Školení je zaměřeno na odbavovací procesy cestujících a práci s rentgeny, v terminálu letiště budeme mít detašované pracoviště, zaměřené především na přílety cestujících. Budeme tu mít kancelář včetně potřebného vybavení,“ vysvětlil.

Školení vedou jejich zkušení kolegové z Letiště Václava Havla v Praze. „Předávají nám teoretické znalosti i praktické zkušenosti, v podstatě se učíme nové věci, protože z jihočeského letiště se nikdy nelítalo,“ shrnul Kréda s tím, že informace, které se zde jihočeští celníci dozvěděli, se týkali hlavně obsluhy letištních rentgenů sloužících ke kontrole zavazadel zejména z oblasti mimo Schengenský prostor.

Prodeje trhají rekordy

Na dovolenou budou klienti cestovat na palubě letecké společnosti Smartwings. Předprodej zájezdů byl již zahájen. Prodeje zájezdů z Českých Budějovic podle generálního ředitele Čedoku Stanislava Zemana překonaly původní odhady. „Proto na letošní léto přidáváme třetí destinaci a budeme létat od srpna navíc i na řeckou Krétu. Prodloužíme tak sezonu o další termíny u odletů na Rhodos a do turecké Antalye,“ poznamenal.

Jihočeši mají dle jeho slov největší zájem o rezervaci pobytů online z webových stránek. „Nebo si svou dovolenou vybírají na našich pobočkách, nejčastěji v Českých Budějovicích, Písku nebo Táboře. Další nárůst poptávky očekáváme v následujících týdnech, kdy platí v rámci first minute nejnižší ceny, široká nabídka, výhody pro pobyty s dětmi a další akce,“ dodal Stanislav Zeman.

Oblíbené cíle

Kréta patřící dlouhodobě mezi nejoblíbenější prázdninové cíle a destinace v Řecku láká na středomořskou kuchyni, kvalitní hotely i krásné pláže nejen v letoviscích, ale také v odlehlejších částech ostrova, kam se turisté vydávají na výlety. Na návštěvu do Heraklionu, kam budou přímé lety z Jihočeského kraje směřovat, jezdí Češi také za historií i památkami a využívají trajekty do okolí, například na ostrov Santorini.

Oblíbeným turistickým cílem je i archeologické naleziště Knóssos, které se na největším a nejjižnějším řeckém ostrově nachází. „Klienti z jižních Čech se mohou těšit na kompletní nabídku ubytování, včetně nejprodávanějších čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů s all inclusive nebo polopenzí. Rodiny s dětmi si mohou od srpna naplánovat pobyty ve vybraných hotelích s animačním programem a dětským klubem ČEDOG zdarma. Kromě zájezdů k moři si mohou cestovatelé vybrat i z několika poznávacích zájezdů,“ doplnila informace mluvčí Čedoku, Kateřina Pavlíková.

Dobré zprávy vítá i kraj

Tyto skutečnosti potěšila samozřejmě i jihočeské hejtmanství. „Už na začátku roku mi udělala radost zpráva, že zájem o odlety z Českých Budějovic je tak velký, že Čedok přidává další termíny. Teď k Jihočechům směřuje další skvělá novinka – z Budějovic poletí i na Krétu. Pro nás to znamená, že spolupráce s cestovní kanceláří funguje a zároveň je to pro nás zodpovědnost. Jihočeské letiště se teď musí pořádně připravit na to, co ho v létě čeká. Doteď si takovou zátěž nikdy nevyzkoušelo a budu se maximálně snažit o to, aby byl všechen personál i zázemí připraveno. Tomu se chceme v následujících měsících intenzivně věnovat,“ přislíbil hejtman Martin Kuba.

Do všech tří destinací začne z Českých Budějovic exkluzivně pro Čedok létat letecká společnost Smartwings. Český dopravce bude na chartery používat letadla typu Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Na Tureckou riviéru první klienti zamíří na inauguračním letu ve středu 2. srpna 2023, na řecký Rhodos potom v pondělí 7. srpna 2023. Přímé spojení do Heraklionu na řecké Krétě odstartuje v neděli 13. srpna 2023. Čedok jako jediná cestovní kancelář na trhu bude během následující sezony provozovat charterové lety ze všech českých a moravských regionálních letišť.