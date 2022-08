Řadu měsíců trvá úsilí o certifikaci Letiště České Budějovice pro mezinárodní provoz. Nyní spěje snaha Jihočeského kraje, jemuž letiště patří, do finále. Podle ministra dopravy Martina Kupky jsou v České republice součástí letového provozu i regionální letiště. Proto by navádění letadel v Českých Budějovicích měla pod svá křídla převzít státní organizace Řízení letového provozu.

„Regionální letiště jsou zálohy pro letový provoz,“ uvedl Martin Kupka a doplnil, že zároveň jsou i důležitou součástí rozvoje oblastí. Proto by měl stát menším vzdušným přístavům pomoci tím, že Brno, Ostravu, Karlovy Vary a České Budějovice bude letecky řídit státní firma. „Měníme celkově systém, který bude řídit letecký provoz,“ vysvětlil Martin Kupka. Právě řízení provozu je totiž technologicky i personálně nákladné. Očekává se ale, že se na řízení budou finančně přispívat i kraje.

Věž v Ostravě

Jihočeský hejtman Martin Kuba to neodmítá a ochotu státu označil za přelomový krok. Už nebude pro letiště v Plané u Českých Budějovic nutné samostatně pokračovat v náročném procesu certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. „Kraje by se měly na financování podílet. Nechceme házet všechno na stát,“ říká Martin Kuba. Pod státním vedením by měl být českobudějovický provoz už příští rok a nejpozději v roce 2024 by z jihočeské metropole mohly startovat třeba charterové lety cestovních společností.

Navádění letadel by v nejbližší době zůstalo na místní věži. Do roka by měla být schopna odbavovat podle Jana Klase, generálního ředitele státního podniku Řízení letového provozu, lety i za zhoršených meteorologických podmínek. Dnes je to v podstatě jen za jasné oblohy a za dne. Ve vzdálenějším horizontu tří nebo čtyř let pak má nastoupit nový systém „vzdálené věže“, který umožní řízení v Plané ze vzdáleného letiště s potřebným personálním vybavením. Momentálně se uvažuje o tom, že by to mohla být například Ostrava.

Návštěva ministra dopravy se týkala také vznikající dálnice D3 u Českých Budějovic. Martin Kupka ocenil především to, že stavbu se podařilo znovu rozhýbat. Problémy s koronavirem a hledání nové technologie výstavby tunelu Pohůrka totiž na nějaký čas prakticky zastavily práce na klíčovém úseku. „Podařilo se překlenout mrtvý bod loňského roku,“ zdůraznil Martin Kupka s tím, že výběr nových technologií pro tunel byl nutný pro to, že se stavba hýbe kupředu a měla by být zprovozněna v roce 2024.

Nově se nyní bude tubus tunelu připravovat v celkovém průřezu vedle zářezu. Původně projekt počítal s betonáží stěn a stropu přednostně rovnou v zářezu a dodatečně s doplněním podlahy, nyní se bude těleso v celém průřezu betonovat najednou.

Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci s investorem už také dalo do provozu provizorní přechod přes staveniště pro pěší. Už je funkční, bezpečný a krytý od stavby. Spojuje nejkratší cestou České Budějovice a Dobrou Vodu. V jednom místě je kvůli bezpečnosti osazen i semafor. Nejzazší termín, kdy by se měla znovu otevřít Dobrovodská ulice je duben 2023. Původně měla stavba tunelu Pohůrka přestat omezovat dopravu v Dobrovodské už letos v srpnu.

Protože tunel má oproti ostatním částem dálnice u Českých Budějovic zpoždění, bude uvádění dálnice do provozu řízeno tak, aby z již hotového úseku doprava nebyla vpuštěna do města v místě, kde by na to nebyla dopravní síť připojena.