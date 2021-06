Tři z nich už na startu dostali svítící náramek se životem, který měli během noční bojovky chránit vlastním tělem. Ostatní členové skupiny jim v tom pomáhali. Úkolem bylo přežít a do cíle se vrátit alespoň s jedním životem, na stezce o ně totiž usilovaly postavy z kultovních hororů. Naopak od nich mohli nějakým způsobem životy i získat.

„Trasa je na vlastní nebezpečí, jste v noci v lese, tak si dejte pozor, ať se vám nic nestane. Cestou potkáte nápovědy, které je dobré si přečíst, protože pomohou s tím, jak se k danému strašidlu chovat, nebo můžete jen utíkat, také můžete někoho cestou místo života obětovat,“ vysvětlovala na startu členka týmu.

Křik vítaný

Jaký je váš zážitek? Byli jste se taky bát na táborské Pintovce, pořídili jste nějaké snímky nebo nám chcete sdělit svou zkušenost a noční bojovku tak ohodnotit nebo doporučit dalším. Vaše příspěvky zasílejte na e-mail lenka.pospisilova@denik.cz, rádi je zveřejníme.

Lidé převlečení za démonickou Samaru z Kruhu, Dianu ze Zhasni a zemřeš, vraha Michaela Myerse z Halloweenu, děsivého klauna z hororu To Pennywise či Vřískota ze stejnojmenného filmu mohli na účastníky sahat, ti jim to však nesměli vracet. „Můžeme křičet?“ zeptala se Terka. „Musíte!“ smála se uvaděčka. Život nesli jen na náramku na ruce, navíc svítil. „Toho, koho obětujeme, dostaneme zpátky?“ ptala se Lucie. „Ne, v lese jsou připravené hroby,“ smála se slečna na startu.

Jak zmínil hlavní organizátor a mluvčí devítičlenné skupiny oblud Michal Rajdl, jako inspirace na adrenalinovou zábavu pro dospělé mu posloužily vlastní pobyty na letních táborech. „Vždycky jsem měl rád bojovky, už od malička na dětských táborech, a tak jsem je pak začal pořádat,“ vysvětlil.

Zábava pro dospělé kdekoliv

Líbily se mu stezky odvahy po svíčkách, a tak je povýšil na vyšší úroveň. „Pořádal jsem je pro rodinu, kamarády třeba na chatě. A potom mě napadlo, že by to mohlo bavit i lidi a nápad jsem rozvinul až do dnešní komerční podoby,“ popsal začátky Michal Rajdl.

Se svým týmem strašidel tak pořádá děsivé expedice už asi pět let, dělají i soukromé akce a teambuildingy pro různé firmy. Stále vymýšlí nové inovace, aby i ti, co jejich stezky absolvovali, měli pokaždé jiný a nevšední zážitek. „Lidé se rádi bojí asi kvůli adrenalinu, hororové postavy jsme zvolili, protože je znají z televize,“ zmínil vedoucí party nadšenců.

Annabelle děsí a dokonce mluví

Na táborskou akci se přihlásilo kolem 60 skupin. „V jedné byly průměrně čtyři osoby, takže se bát přišlo mezi 240 až 300 lidmi,“ vyčíslil s tím, že jejich šichta trvala přes 2,5 hodiny. Panenka Annabelle ve filmu nemluví. „Ta naše ano, a je jednou z našich nejbrutálnějších postav. Lidé se sice těší nejvíce na klauna z hororu To, ale po celkovém zážitku mluví většinou právě o Annabelle,“ zmínil.

Úkoly jsou jednoduché, aby se zvládly rychle. „Skupinky chodí totiž rychle za sebou a nesmí se zdržovat, aby se nepotkaly. Hádanky souvisí vždy s konkrétním filmem, z kterého postavy pochází,“ naznačil, že úkoly jsou tajné.

Chystají se do Branišáku a Klatov

Do jižních Čech se vrátí ještě na podzim. Svou trasu postaví v pověstném strašidelném Branišovském lese u Českých Budějovic. Se svou stezkou odvahy pro dospělé se chystají i do sousedního kraje. „Plánujeme navštívit i Klatovy, tak se mohou těšit i lidé v Plzeňském kraji,“ prozradil Michal Rajdl.

Občas se stane, že někdo bojovku nedokončí nebo to vzdá. „Strašidla mají i tu úlohu, že lidi chrání, takže, když nastane nouzová situace, někdo nemůže nebo se mu něco přihodí, tak je z lesa samozřejmě vyvedou,“ sdělil závěrem.

Na vlastní kůži

„Hned na prvním děsivém stanovišti ležel na stolečku telefon, kdy se po zvednutí ozvalo: „Za sedm vteřin tě zabiju.“ Všichni najednou utíkali. Byla tam Samara z hororu Kruh, která vylezla ze studny a šla po nás, její řev a kroky jsme slyšeli ještě několik minut poté. Nejlepší a asi nejvtipnější byl klaun Pennywise. Nejděsivější naopak panenka Anabelle, která mě načapala při krádeži životů. „Co si o sobě myslíš, blondýno. Cos mi to vzala, vrať to!“ vynadala mi při mém troufalém pokusu a řekla, že za to se spolu sejdeme v pekle. Děsivé výkony podali i zabijáci a vrahové Fredie Krueger z Noční můry v Elmstreet a Jason Voorhees z filmu Pátek třináctého, kteří spolu před účastníky hry svedli krutý souboj. Závěrečná ulička smrti byla pro všechny doslova vysvobozením.“