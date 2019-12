„Za současného počasí zní tato zpráva ze Sternsteinu a Hochfichtu jako balzám na lyžařovu duši,“ říká Martin Řezáč z Lipno Marketingu a dodává, že v největším rakouském skiareálu mimo Alpy se lanovky poprvé rozjedou v sobotu 21. prosince v 8.30. „“Vzhledem k nepříznivému vývoji počasí budou v provozu jen některé sjezdovky a lanovky.“

Otevřena ale bude jen část skiareálu, konkrétně čtyři kilometry sjezdovek včetně dvou dětských parků. „V provozu bude 10místná kabinková lanovka, čtyřsedačková lanovka na vrchol Hochfichtu a dva pojízdné koberce v dětských parcích. Lyžovat se proto bude za zvýhodněné ceny,“ doplňuje Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.

Otevřeny budou sjezdovky Standardabfahrt, Reischlbergabfahrt a dětská hřiště Reischa Junior Park a Fichtl Kids Park, což jsou celkem čtyři kilometry svahů.

Lyžovat se bude od 8:30 do 16:00 za zvýhodněné ceny, které budou ještě upřesněny na webových stránkách www.hochficht.at. Děti do 10 let v doprovodu rodiče lyžují jen za 4 €/den, mládež do 19 let a nově i studenti do 26 let lyžují za dětské ceny (JUKI tarif).

Skiareál Sternstein

Na Sternsteinu potěší, už od pátku, alespoň lyžařská prťata. Od 8.30 do 16.15 bude otevřeno dětské hřiště Elefuntasia s pojízdným koberce, dětskými atrakcemi a výukovým svahem. „V lyžařské škole Happys Schi je možné rezervovat česky hovořícího lyžařského instruktora,“ upozorňuje Martin Řezáč.

Děti do 6 let v doprovodu rodiče zaplatí 3 €/den, pro ostatní stojí vstup do dětského parku 11 € na den.

Ostatní sjezdovky podle provozovatelů Sternsteinu ještě potřebuji více sněhu a ti doufají, že počasí se už brzy změní a začne mrznout nebo sněžit.