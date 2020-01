Lékaři v Česku evidují několik podezření nákazy koronavirem. Jeden je také na jihu Čech.

Lékaři v ochranných oblecích v jedné z nemocnic v čínském Wu-chanu. | Foto: Profimedia

Na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice leží čínský turista. Do České republiky přijel v neděli 26. ledna. Cestoval z Budapešti přes Bratislavu do Vídně, dále do Hallstattu a potom do jižních Čech.