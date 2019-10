K nedožitým 80. narozeninám vychází jihočeskému výtvarníkovi a kreslíři Jaroslavu Kerlesovi Velká kniha vtipů.S nápadem podle jeho syna Marka Kerlese přišlo samo nakladatelství Grada.

Knihu vtipů budou křtít v DK Kanzelsberger. Na snímku syn Jaroslava Kerlese Marek s knihou. | Foto: Deník/ Kamila Dufková

„Je to nejucelenější výbor z jeho díla,“ nastiňuje syn. Jaroslav Kerles za svůj život vytvořil přes tisíc vtipů, v knize jich najdete zhruba polovinu. Mezi nimi i ty opravdu nejstarší ze 70. let a samozřejmě i vtipy pozdější. Kromě toho čtenáře čeká i bonus. „ A to vysvětlení, jak vtipy přecházely na svět. Jakým způsobem k nim táta došel,“ vysvětluje Marek Kerles. Lidi se totiž jeho otce často ptali: „Kam na ty fóry chodíš?“ O nápadech na anekdoty se dočtou.