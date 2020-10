Operace přilákala desítky lidí. „Nijak mne netrápí, že zmizí. Vznikla před téměř třiceti lety jen kvůli vojákům, kteří dostali na Míru byty. Ale moc ji lidi nevyužívali, o estetickém vzhledu nemluvě,“ řekl jeden z přihlížejících pamětníků.

Demontáž lávky prováděla pražská firma Trepart. „Došlo ke snesení ocelové konstrukce a odvozu jednotlivých dílů mimo Strakonice, kde budou rozřezány. Nejtěžší kus má asi třicet tun a jde o část nad celou komunikací,“ řekl stavbyvedoucí Marek Balada. Za další dva týdny dojde k demolici zbylých betonových částí lávky. K otevření komunikace Katovická došlo 1. října po osmé hodině ranní.

O likvidaci lávky rozhodli strakoničtí radní už loni v září. Od července totiž byla kvůli technickému stavu uzavřena. I když vedení města pracovalo s možností opravy, nakonec se přiklonilo k radikálnímu řešení. „Už při vytváření studie, jak by měla tato část města vypadat po výstavbě obchvatu, do ní lávka nezapadala. Město do ní nechce investovat, takže se přikláníme k její likvidaci,“ řekl v září 2019 místostarosta Rudolf Oberfalcer. Šlo ale pouze o stanovisko rady, Strakonice v té době neměly kvůli opakovaným volbám funkční zastupitelstvo.

Lávka byla vybudována na konci 80. let jako součást výstavby sídliště.