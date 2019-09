Strakonice – Lávku pro pěší přes komunikaci Katovická u sídliště Mír čeká demolice. Rozhodli o tom radní.

Lávka pro pěší na Míru má jít k zemi. | Foto: Deník / Petr Škotko

Strakonickému deníku to potvrdil místostarosta Rudolf Oberfalcer. „Lávka je nyní uzavřena a majetkový odbor dal požadavek na sumu pro nejnutnější opravu. Ale už při vytváření studie, jak by měla tato část města vypadat po výstavbě obchvatu, do ní lávka nezapadá. Město do ní nechce investovat, takže se přikláníme k její demolici. Ale jasné bude vše až v okamžiku, kdy bude funkční zastupitelstvo,“ řekl místostarosta.