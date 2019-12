Žulové bloky sloužící jako lavičky na Velkém náměstí jsou trnem v oku mnoha řidičům. A policii také. Proto dojde k jejich úpravě instalací opěradel a podsedáků.

Bloky na velkém náměstí. Budou na ně osazeny lavičky, které už fungují na autobusovém nádraží. | Foto: Deník/ Petr Škotko

Proč je kritizují? Řidiči do nich bourají. „Soustředíte se na velký provoz, chcete zaparkovat a najednou rána – narazíte do toho žulového kvádru,“ svěřil se řidič ze Strakonic. „Domácí to už znají, ale lidé odjinud nebo majitelé větších aut už tuhle zkušenost mají. Já také, proto jméno neřeknu,“ usmívá se padesátiletý muž.