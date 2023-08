VIDEO: Miniponorka pomáhala vyšetřovat orlické vraždy. Teď je k vidění v Ostravě

/FOTOGALERIE/ Ostrava letos hostí 27. setkání hornických měst a obcí. Na počest této akce je zde do 10. září k vidění záchrannářská legenda, která má za sebou několik slavných ponorů. Hledala například oběti zločinců v Orlické přehradě, kde byly nalezeny lidské ostatky v sudech. A nejen to. „Máme ale se záchranáři domluvu, že pokud by potřebovala vyplout do akce, hned ji předáme,“ vysvětluje ředitel muzea Ján Hlobil.