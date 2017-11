Lampionový průvod rozsvítil celé nábřeží

Strakonice - Lampionový průvod jako oslava všech duší, které nejsou již mezi námi. Ale také setkání lidí krátce před úplňkem, ve chvíli kdy slunce ubývá na intenzitě a trocha toho světla je jen ku prospěchu věci.

Lampionový průvod prošel přes lávku kolem řeky a vracel se zpět přes most přes řeku Otavu do areálu strakonického hradu.Foto: Deník/ Alena Šrámková

V pátek v podvečer bylo na strakonickém hradním nádvoří živo. Podával se svařák a pro děti čajík, tento podvečer patřil i když už je listopad k těm teplejším. Průvod vyrazil směrem přes lávku u pivovaru kolem řeky přes most zpět zámeckou branou na hradní nádvoří. Strakonické nábřeží při průvodu bylo celé osvětlené. Průvod byl velmi početný, několik stovek účastníků se prošlo kolem řeky. Předvoj byl již u zámku, zatím co ti vzadu teprve přecházeli lávku. „Teprve v 63 letech jsem poprvé v lampionovém průvodu,“ usmívala se Milada Hálková. A její čtyřletá vnučka Sára dodává: „A já taky, jako babička.“



Milada Hálková vysvětluje, že pochází z Lidmovic a tam tyto průvody v minulosti nebyly.



Lávka se průvodem celá rozhoupala, někteří účastníci, co prošli na druhou stranu řeky vydýchali ten pocit. „ Nic moc příjemného," řekl jeden tatínek s dcerkou posazenou na zátylku,“ a dodává „ Připadal jsem si jako opilý.



Celý průvod začal pod Rumpálem ohňovou show v podání tria Tekknical Hard Cirkus.



Po návraatu zpět na hradní nádvoři čekalo na stejném místě děti malé překvapení.