Mluvčí Madety Marta Faktorová při jarní koronavirové pandemii Deníku řekla, že se kvůli krizi propadly hlavně prodeje gastro výrobků. „Jedná se o velká balení pro gastroprovozy,“ uvedla. Dodala, že teď na podzim je situace obdobná. „Pro nás to znamená propad ve výši jedna celá dvě miliardy korun,“ uvedla mluvčí Madety. „Čekáme propad tržeb zhruba o čtvrtinu,“ dodala.

Co se týče zboží, o něž už v březnu stoupla poptávka a trvá i nadále, je porcované zboží. „Vyrábíme více plátkových a porcovaných sýrů,“ specifikovala.

ZAMĚSTNANCI V KARANTÉNĚ

Generální ředitel Madety Milan Teplý doplnil, že v tomto období rapidně stoupl zájem spotřebitelů o plátkové a tavené sýry. „Jde o jeden z ekonomických dopadů situace kolem koronaviru. Od poloviny března jsme přišli o odběr velkých balení smetany, eidamu či tvarohů od jídelen, restaurací a hotelů, které byly zavřené,“ shrnul. „Madeta také nakupovala vitamínové balíčky a zkracovala směny, aby se lidé nepotkávali v šatnách, což snížilo produkční výkonnost,“ dokreslil generální ředitel současnost.

Co se oproti jarní situaci změnilo, je počet zaměstnanců Madety, kteří jsou v pracovní neschopnosti. „Ten počet lidí, kteří jsou kvůli nemoci, karanténě nebo ošetřování rodinného příslušníka doma, je poměrně vysoký,“ řekla Marta Faktorová s tím, že se situace mění každý den hlavně v případě karantén. „Prozatím se daří výpadky řešit bez většího dopadu na výrobu. Vzhledem k tomu, že první stupeň základních škol zůstane pravděpodobně zavřený i po druhém listopadu, nás ale zřejmě čekají další personální komplikace,“ poukázala na další aspekt koronavirové pandemie. „Personálně jsme nic neměnili, nepropouštělo se ani se nekrátily mzdy,“ dodala.

SITUACI MUSÍ VYHODNOTIT

Národní pivovar Budějovický Budvar zaznamenal podle ředitele Petra Dvořáka zásadní pokles odbytu sudového piva. „Situace je stejná jako na jaře. Prodej sudového vína se v Čechách zastavil, ve světě se pomalu zastavuje, protože došlo ke zpřísnění pravidel,“ komentoval ředitel Národního podniku Budějovický Budvar současnou situaci. „My jsme na to ale byli vzhledem k dřívějším zkušenostem připraveni a takového zásoby sudového piva nemáme,“ dodal.

Situaci, stejně jako na jaře, dorovnávají prodejem balených piv. Zájem o zlatavý mok v lahvích, plechu a dalších obalech klesá v porovnání se sudovým pivem výrazně méně. „Celou situaci si ale budeme muset vyhodnotit až s odstupem čase,“ poukázal na ekonomické dopady ředitel podniku, jehož výstav piva se v loňském roce zvýšil na celkový objem 1,679 milionu hektolitrů.

A jak to mají se zaměstnanci v karanténě? „Musím to zaklepat, ale díky těm opatřením, jež jsme zavedli, se nám nemoc firmou nešíří,“ řekl Petr Dvořák, ředitel Národního podniku Budějovický Budvar. „Situace ale sledujeme, zastavení výroby by pro nás bylo ohrožující,“ dodal. Současně s tím ale zdůraznil, že kvůli koronaviru u nich o práci nikdo nepřijde.