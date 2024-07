Květnatec Archerův pochází od protinožců a v Česku se poprvé objevil v 60. letech na jihu Čech. Dnes se vyskytuje prakticky po celé republice. Exotická houba má ale jepičí život a najít ji je tak spíše vzácností. Redakci Deníku se poštěstilo jednu plodnici objevit poblíž rybníka na Třeboňsku.

Květnatec Archerův je druh stopkovýtrusné houby z čeledi hadovkovité. Jeho hlavním znakem je, že velmi silně zapáchá po zkaženém mase.

„Houba je podobná mořské hvězdici a jde o atraktivní druh. Na červených ramenech má černý nebo hnědý sliz, což jsou vlastně výtrusy, a právě ty vydávají zápach. Zbožňují ho mouchy, které tento sliz olizují a tím se houba rozšiřuje dále. Do Evropy se květnatec dostal stejnou cestou, kdy mouchy v Austrálii sezobli ptáci, kteří následně rozšířili houbu svým trusem dále,“ popsal mykolog Pavel Špinar. Na starém kontinentu houbu poprvé objevili v roce 1914. „Bylo to ve Francii. Poté se květnatec v Evropě rozšířil i do dalších států a nejvíce ho najdeme tady u nás v České republice, vyskytuje se snad ve všech krajích,“ doplnil mykolog. Houbu je možné vidět v přírodě od května až do listopadu. Nejvíce ji vyhovují hráze rybníků i okolí řek, kde roste ve smíšených nebo listnatých lesích.

Roste ve vajíčku obklopeném slizem

Zajímavý je i vývojový cyklus květnatce, který je stejně bizarní jako jeho vzhled.

„Tato houba roste v kožovitém vajíčku, které je obklopené slizem a z toho ona žije. Když pak vajíčko praskne, ramena z něj kolmo vylezou a vlastní vahou se následně rozevřou do tvaru hvězdice. Většina hub má pět až šest ramen, může to být ale i více. Aby vajíčko puklo a rozvinulo se, potřebuje hodně vláhy, nejlépe vydatný déšť,“ přiblížil mykolog Pavel Špinar. Červená chapadla houby jsou křehká a mohou měřit na délku až 15 centimetrů. V plné kráse je můžete vidět jen několik hodin a poté se ramena začnou rozpadat.

Přestože květnatec Archerův je považovaný za nejedlou houbu, především v Asii je rozšířeno pojídání jeho vajíček, která tamní obyvatelé považují za delikatesu. V trojobalu údajně chutná podobně jako uleželý sýr nebo ryba.