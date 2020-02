„Provedli jsme přístavbu dvorního traktu s hygienickým zázemím pro zaměstnance a technickými provozy, vnitřní dispoziční úpravy objektu a terasy restaurace jižně před objektem. Na části pozemku jsme upravili inženýrské sítě a nové zpevněné povrchy neveřejné obslužné komunikace,“ popsal stavitel Jan Jedlička ve své zprávě.

Zejména byla vybudována nová restaurace s možností variabilního využití, dále rozčlenění prostor a rekonstrukce loutkové scény na moderní multifunkční sál. „Bylo nutné provést několik změn v průběhu stavby. Tou asi největší bylo prodloužení přístavby na západní straně objektu o tři metry podle požadavku provozovatele,“ dodal za město investiční technik Oldřich Švehla.

Zhotovení této realizace vyšlo na necelých 46 milionů korun bez DPH.

Krátce:



V části objektu po rekonstrukci se nachází restaurace s kuchyňským a skladovým zázemím, jídelna a multifunkční klub.



Jedná se o první etapu kompletní rekonstrukce stávajícího objektu podle zpracované studie.



Vedle stavebních prací bylo součástí provedení všech inženýrských sítí – elektro, voda, kanalizace, topení, vzduchotechnika, klimatizace a rozvod piva do restaurace a do tří nových barů. Nechybí nový nábytek, gastrovybavení a jevištní technika.



Dům kultury ve Strakonicích byl zkolaudován v roce 1960. Letos mu je tedy 60 let.



Původní projekt na přestavbu a přístavbu divadelního sálu byl spočten na 180 milionů korun a byl řešen již v roce 2009.