Nejvýhodnější nabídka byla podána společností Kočí, a.s. Písek. Novinářům to řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. Celková cena díla je stanovena na necelých 48 milionů korun bez DPH.

Termín realizace stavby by měl proběhnout do deseti měsíců od předání staveniště. Podle ředitele kulturního střediska Františka Christelbauera by stavba první etapy by měla citlivě přihlížet k celoroční činnost objektu.

„Nebude tedy nijak narušovat předem připravené kulturní a společenské akce, které budou v průběhu rok uskutečněny,“ uvedl ředitel kultury. Náklady na rekonstrukci budou hrazeny výhradně z rozpočtu města Strakonice.

KD ve Strakonicích

- dům kultury byl zkolaudován v roce 1960

- původní projekt na přestavbu a přístavbu divadelního sálu byl řešen v roce 2009 a byl spočten na 180 milionů korun

- několik žádostí o dotaci z operačních programů bylo neúspěšných

- sídlí zde Městské kulturní středisko a STTV