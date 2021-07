Zdroj: Deník

Přesídlil jste z Prahy do podhůří Šumavy. Jak tuto změnu po půlroce života na jihočeském malém městě hodnotíte?

Martin Roškaňuk usedl do křesla ředitele volyňské kultury v listopadu loňského roku.Zdroj: Osobní archivZatím jsem stále ve fázi přesidlování. Nebydlím přímo ve Volyni, ale v malé vesnici 15 kilometrů odtud, kde jsme před pěti lety koupili chalupu. Minulé roky jsme zde trávili čtyři měsíce v roce, takže situace není tak nová, jak by se mohlo zdát. Já jsem se v Praze narodil a mám ji rád, na jednu stranu se mi opouští těžko, ale stále tam máme zázemí a určitě se tam budu často vracet. Na malém městě je to především o lidech, a ve Volyni je skvělá místní komunita, kterou kultura skutečně zajímá. To je ten důvod, proč se tu cítím dobře. Díky vzájemné spolupráci je možné tady realizovat projekty, které by se třeba v Praze nemusely podařit vůbec.

Jaká je vaše dlouhodobá vize na rozvoj volyňské kultury?

Volyně je v rámci Jihočeského kraje nepřehlédnutelná. Velkou zásluhu na tom má Vlastimil Jirsa, který provozuje místní plovárnu, památkově chráněnou kulturní památku, kde se celou letní sezónu koná několik akcí týdně. Má jedinečnou atmosféru, kvůli které se sem stále vrací spousta lidí i mimo region. Já bych byl rád, kdyby Kultura Volyně, což je nový název, pod kterým aktuálně vystupujeme, byla aktivní organizace, která nabídne akce, jaké tu dosud nebyly. Chci, aby měl každý možnost zažít moderní divadlo všech forem a žánrů. Nemyslím si, že je nutné na malém městě přijímat nabídky zájezdových divadel se známými tvářemi, jak to tu bylo v minulosti. Chci nejen místním dopřát možnost volby a prezentovat atraktivní nabídku, na kterou si každý může udělat vlastní názor. Důležitý je pro mě zážitek a zkušenost, chci co nejvíce vstupovat do veřejného prostoru a nabídnout nový pohled i lidem, kteří by jinak třeba do divadla nepřišli. Chci se zaměřit také na nový cirkus, který je moderní formou určenou široké divácké základně, ale mimo velká města se dostává jen těžko. Existuje mnoho souborů, které stojí za to poznat. Zároveň chci dát prostor i současnému tanci. Rád bych zde organizoval umělecké rezidence a realizoval site-specific projekty. Jako první vlaštovka zde bude česko-švýcarský soubor Cie Pieds Perchés, který budou lidé potkávat v ulicích Volyně od 21. do 23. července. O den později, 24. července, představí od 18.30 hodin site-specific projekt Ok(n)o ušitý na míru Staré radnici a blízkému okolí. Rád bych také divákům nabídl možnost si jednotlivé disciplíny nejen z nového cirkusu vyzkoušet. Formou workshopů, tematických dílen a doprovodných programů k představením takto ukázat různé žánry.

Co se vám již podařilo od listopadu, kdy jste nastoupil do funkce změnit?

Jedním z prvních úkolů bylo vytvořit logotyp, který nám dosud chyběl a vytvořit vizuální identitu, pod kterou budeme snadno rozpoznatelní. To jsou věci, které se tu nikdy neřešili, ale dnes se bez nich žádná organizace neobejde. Vytvořili jsme logo, infografiku, nové tiskové materiály a každým dnem zveřejníme nové webové stránky. Kromě toho jsme spustili moderní online prodej vstupenek na všechny námi pořádané akce. Soustředíme se více na PR a propagaci, proběhlo mnoho změn uvnitř organizace, modernizujeme současný provoz. Věřím, že jsme na dobré cestě stát se moderním kulturním centrem. Důležité je uvědomit si, že kulturní zázemí již od dětských let formuje život každého z nás mnohem více, než si uvědomujeme Dopřejme i našim dětem vyrůstat se zážitky, na které budou vzpomínat i později. Považuji za podstatné zamyslet se nad tím, co si skutečně pamatuje každý z nás ze svého dětství. Jsem přesvědčený, že na základě těchto zkušeností pak probíhá výběr přátel a kolektivů, které jsou v určitém období kromě rodiny nejdůležitější.

Na co se mohou návštěvníci těšit v nejbližší době?

Osobně se moc těším na venkovní verzi novocirkusové bajky Vlez v les, kterou přivezou absolventi cirkusových škol v Dánsku a Holandsku Feel the Universe Circus Company. V krásných maskách a s využitím akrobatických technik na vertikálním laně a stoje na rukách inspirovaných charaktery zvířat ztvární přirozenost i sílu přírodních živlů. Celodenní program pak zakončí divoký koncert kapely Bombarďák, která vydává novou desku Pátek a na závěr festivalu ji společně pokřtíme. Celý program je k dispozici na stránkách www.letopruhy.cz.

Pak bych rád pozval návštěvníky do Galerie Na shledanou. Tento výjimečný prostor nikdy nedokončené smuteční síně v těchto dnech nabízí výstavu Antonína Kašpara s názvem Totemy a meditační sloupy. Výstava je volně přístupná až do 10. října letošního roku v rámci festivalu Umění ve městě. Právě Galerie Na shledanou je prostor, který chci kromě výstav využívat i pro živé umění. Zájem umělců a performerů je obrovský a věřím, že to budou jedinečné akce.

Nechybí vám někdy práce filmaře?

U filmu jsem strávil mnoho let a práci zvukaře mám rád, s některými režiséry bych v budoucnu rád spolupracoval i nadále, pokud mi to současná pozice dovolí. Ale teď jsem se pustil do tolika změn a produkcí, že nemám čas o tom ani přemýšlet. Mojí prioritou je teď Kultura Volyně, věnuji tomu veškerý čas a věřím, že to lidé ocení.