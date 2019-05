Ředitelka Oblastní charity a vedoucí domova Olga Medlínová zavzpomínala ve slavnostní chvíli na počátky vzniku obou organizací a nechybělo ani hudební vystoupení obyvatel. Zájemci se mohli vypravit také na prohlídku domova. Na programu byla také Mše svatá.

Oblastní charita Strakonice vznikla v březnu 1999 na základě spolupráce města Strakonice a holandského města IJsselstein v oblasti péče o seniory.

"Když jsme v roce 1999 začali poskytovat aktivizační služby pro seniory v Domově důchodců ve Štěkni, mnohé naše snahy a aktivity byly ze strany vedení zesměšňovány a znemožňovány. Například jsem do domova nemohla vzít na návštěvu ani malého pudlíka či morče v akvárku. Tak jsem si udělala jasnou představu, co bych nikdy v našem domově pro seniory nedovolila a naopak, co vše bych tam seniorům chtěla poskytnout. Při návštěvě holandských partnerů v létě 1999, kdy se byli s námi ve Štěkni podívat na aktivity, jsem řekla, že jednou postavím malý domov rodinného typu, kde první obyvatel bude pes," uvedla Olga Medlínová.

Letos je to již 15 let, co je Dům klidného stáří sv. Anny v provozu. První obyvatelé se sem nastěhovali 24. května 2004 a v domově je už tehdy skutečně vítalo štěně.