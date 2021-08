Místní akční skupina Vodňanská ryba, z. s., pořádá v rámci programu Skutečně zdravá škola, sérii speciálních seminářů. Tento týden, od 17 do 19. srpna, se vedoucí a kuchařky školních jídelen z okolí v novém gastrostudiu ve Středním odborném učilišti dozvědí, jak vařit co nejzdravěji a, pokud možno, ze surovin z nejbližšího okolí.

Program Skutečně zdravá škola, to jsou i farmářské trhy nebo vaření s dětmi. | Foto: @skutecnezdravaskola

Semináře se budou řídit zásadami Skutečně zdravé školy. Co to znamená? Škola, která se do tohoto programu zapojí, nabízí v jídelně sezónní pokrmy vyrobené minimálně ze 75 % z čerstvých surovin, nepoužívá suroviny, které obsahují jsně definované nežádoucí přísady a minimalizuje polotovary a používá čerstvé a předem nezpracované suroviny, potraviny nakupuje od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním či sousedním kraji, pokud jsou dostupné.