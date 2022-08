Vytvořit co nejpřesnější dobové kostýmy ze začátku 15. století a přitom mít vizuálně zajímavý film, to byla pro režiséra a producenta snímku Jan Žižka Petra Jákla a jeho tým výzva. „Ten kompromis mezi co nejpřesnějšími návrhy zbroje postav, které na plátně zároveň působí zajímavě a atraktivně, jsme hledali dlouho,“ vysvětlil Jákl.

Žoldáci kradli oblečení i výstroj

Autentičnost dobových kostýmů a zbraní je pro tvůrce vždy velký oříšek. „Když někde žoldáci někoho zabili, vzali si část jeho zbroje nebo oblečení. To se dělo běžně. Spoustu věcí si i vyráběli, a protože pocházeli z různých zemí, nosili i zbraně běžné v zahraničí,“ odůvodnil pestrost výbavy bojovníků režisér.

Jan Žižka nabídne vedle světových i české herce. Podívejte se na první záběry

Žižka ve filmu disponuje krátkým zubatým mečem, který se tou dobou používal k lámání zbraní nepřátel. Taková vynalézavost zbrojířů nebyla ničím neobvyklým. Podle profesora historie Jaroslava Čechury je v dobových příručkách z počátku 15. století možné najít i předchůdce dnešního tanku.

Hadr ze spodnice přes oko

Nedílným a zásadním atributem, který si s vizáží slavného táborského vojevůdce Jana Žižky každý spojí, je jeho páska přes vypíchnuté oko. Ztráta oka je i jedním ze zásadních momentů snímku. Oproti tradiční představě čisté, černé, skoro až pirátské pásky z Vávrových filmů však tvůrci sáhli k o něco syrovějšímu, zato však realističtějšímu pojetí.

Zdroj: archiv Bioskop

„Použili jsme kus hadru, který si postava Kateřiny utrhne ze spodnice. Chtěli jsme, aby páska vypadala dobře, ale zároveň realisticky. Nakonec vznikl tenhle hnusnej, krvavej, špinavej hadr,“ přiblížila kostýmní návrhářka Kateřina Mírová.

Překvapivý koncept

Film Jan Žižka podle Jákla vypráví o zrodu nejslavnějšího vojevůdce českých zemí, zakladatele jihočeského Tábora, pocházejícího z Trocnova u Borovan. „Je to příběh o zrodu vojevůdce a myslím, že lidé budou překvapeni z jeho koncepce,“ míní.

Než natočil film Jan Žižka, napsal Petr Jákl skoro sto verzí scénáře

Všechno se odehrává v roce 1402, tedy v době Žižkova mládí, ještě před husitskými válkami. Role českého krále, Václava IV. se ujal rodák z Budějovic. „Karel Roden byl pro mě jasná volba. Krále Václava jsem si vždycky představoval takhle. Navíc je to skvělý herec a má zkušenosti i s velkými zahraničními filmy,“ osvětlil výběr.

České zastoupení i lokace

V historickém dramatu se objeví i další Češi jako Ondřej Vetchý, Jan Budař či Marek Vašut. Historický velkofilm na mnoha lokacích ve středních a jižních Čechách, točilo se však i v Praze na Karlově mostě. Kromě Křivoklátu, se scény odehrávají také na hradu Točník či na Zvíkově. Jákl chtěl ukázat ta nejhezčí místa u nás.

Celý štáb měl 300 členů. Film je nejdražším filmem, který se v České republice natočil, s rozpočtem půl miliardy korun. Scénář napsal Petr Jákl podle námětu svého otce Petra Jákla. Na přípravách filmu Jákl pracoval osm let, scénář měl desítky verzí.

Děj ve zkratce: Na konci 14. století jsou Země Koruny české zmítány tyranií a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen službou pro samotného krále, Václava IV. Zemi ale ve skutečnosti ovládá Jindřich z Rožmberka, nejbohatší velmož království. Jan dostává další delikátní úkol: unést Rožmberkovu snoubenku Kateřinu. Tím se nevyhnutelně zaplétá do vysoké politiky. Od té chvíle nemá na vybranou. Musí bojovat. Janovy žoldácké hodnoty se otřásají v základech. Vášeň, vina, chtíč i pomsta se stávají hnací silou jeho boje za spravedlnost a rovnoprávnost obyčejného lidu. V této době se z nájemného žoldnéře stává legenda. Rodí se vojevůdce, který bude bojovat za vše, v co věří.

Jan Žižka vznikl za podpory Státního fondu kinematografie, Nadačního fondu Praha ve filmu Prague Film Fund, Creative Europe Media, Crestylu, hlavního města Prahy, Středočeského kraje či předsedy senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha. Do českých kin jej bude distribuovat společnost Bioscop.