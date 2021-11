/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na svatého Martina, 11. listopadu 2021, tomu je už pětačtyřicet let, co život medvědáře Jana Míši Černého patří šelmám v hradním příkopu krumlovského zámku. A zasvětil jim ho doslova na plný úvazek, medvědům se věnuje nepřetržitě od roku 1976, jen jedinkrát byl za ta dlouhá léta na dovolené.

Jan Míša Černý, ošetřovatel medvědů na Zámku Český Krumlov. Věnuje se jim již 45 let. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Českokrumlovský medvědář Jan Míša Černý vzpomíná na předrevoluční oslavy medvědích Vánoc s jistou dávkou ironie a humoru. Jinak to totiž ani nejde.Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský„Historie chovu medvědů tu sahá až do 16. století a já jsem nejdéle sloužící medvědář ze všech,“ pochlubil se Deníku. A těžko říct, kolik let na konto tohoto téměř sedmdesátníka, který své velké životní jubileum oslaví napřesrok, ještě přibude. Má sice v plánu své řemeslo předat synovi, zatím to ale stále odkládá.