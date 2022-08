Do jihočeského podniku Poháru ČR ve slalomu minikár se přihlásila téměř stovka účastníků z tuzemska i zahraničí. Rozděleni byli do pěti kategorií, od 4 let až po dospělé. Na všechny čekala trať dlouhá 390 metrů s klesáním 29 metrů a startem před bývalým hotelem Vyšehrad.