Na jihu Čech se o víkendu jel dvanáctý ročník průkopnické soutěže v rallye pravidelnosti s vozy na elektrický pohon. Netradiční závod s mezinárodní účastí odstartoval v pátek u Jaderné elektrárny Temelín.

Krumlovem projela ecoRally | Video: Jana Urbanová

Celkem soutěžící čekalo ve dvou dnech téměř 600 kilometrů. Trasa účastníky zavedla do atraktivních lokalit Jihočeského kraje, například na Šumavu nebo do Českého Krumlova. Populární českokrumlovský podnik, 12. ČEZ Czech New Energies Rallye, patří jako jediný z českého kalendáře do světového poháru.

Historie ecoRally se píše už od roku 2012, kdy se první ročník konal jako doprovodná akce v rámci 40. ročníku Rally Český Krumlov. Postupem let se ale podnik vypracoval až na součást mezinárodního seriálu. „Do soutěže se letos přihlásilo celkem 33 posádek s elektromobily. Vůbec poprvé v historii bylo celé startovní pole kompletně elektrické. V minulosti se soutěže účastnily také posádky s vozidly s hybridním pohonem nebo na stlačený zemní plyn,“ uvedl k závodu jeho ředitel Pavel Kacerovský. Největší raritou mezi soutěžícími byl sportovní elektromobil Hyundai IONIQ 5 N, který disponuje výkonem 650 koní. Za jeho volant usedl ostřílený automobilový jezdec Václav Janík.

Na Lipně pořádali první Jarní Food Fest. Podívejte se, co tam měli dobrého

Ekologického šampionátu se už potřetí účastnil spolu se svou manželkou také Kryštof Hájek. Trasu absolvovali ve voze Peugeot e-2008 z roku 2023 s kapacitou baterie 54 kilowatthodin a dojezdem až 400 kilometrů. EcoRally je pro oba hlavně koníčkem. „Vystudoval jsem elektrofakultu na ČVUT, takže jsem měl už nějaké předpoklady a díky našim přátelům jsme se k tomu dostali. Je to úplně jiné než klasická rally, přirovnal bych to k rally pro veterány, protože také jezdíme na přesnost. Navigujeme se podle itineráře, který dostáváme těsně před startem, takže jedeme v podstatě takový orienťák a musíme udržovat průměrné rychlosti,“ popsal soutěžící Kryštof Hájek. „Rozhodně nás to baví, je to požitek z akcelerace a užíváme si ticho na palubě. Elektrické auto používáme i v běžném životě a snižujeme uhlíkovou stopu, což je také příjemný vedlejší faktor,“ dodala manželka řidiče a spolucestující Nikola Hájková.

Mezi účastníky se objevil i oblíbený herec Radim Fiala, známý například z filmů Tmavomodrý svět, Tobruk nebo seriálu Ordinace v růžové zahradě. Kopilota mu dělala redaktorka a moderátorka Anna Černá Bábovská. „Pan Fiala v Krumlově startuje už podruhé a reprezentuje značku Peugeot. Z jeho působení zároveň vznikne pořad, který poté odvysílá televize Nova. Je to jeden ze stálejších účastníků napříč českými podniky a startoval i na jiných soutěžích,“ řekl k účasti herce Pavel Kacerovský.

Červenou Škodu Enyaq provedl soutěží českokrumlovský starosta. „Spolupracujeme s pořadateli krumlovských rally a vítáme tyto aktivity ve městě, proto jsem využil nabídku zapojit se do soutěže. Největší nástrahou pro nás byla elektronika vozu, protože auto má tolik vymožeností, že je těžké pochopit, co všechno dělá samo a do čeho mu můžeme mluvit. Na druhou stranu výkon toho vozu je ohromující,“ zhodnotil starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády s tím, že obtížné pro něj bylo také nezabloudit.

Českokrumlovský okresní soud rozhodl ve věci žaloby na vyklizení Vítkova hrádku

EcoRally se od klasických závodů podstatně liší. Elektrovozy totiž nezávodí na rychlost, ale na přesnost. Hlavním úkolem posádek je udržovat pořadatelem předepsané rychlosti a do cíle dorazit ve stanoveném čase. „Zatímco ještě v roce 2016, kdy jsme tuto soutěž pořádali poprvé jako mezinárodní ta auta více nabíjela, než jela, tak v současné době už jsou dojezdy velmi slušné a jen během soboty účastníci najeli přes 350 kilometrů pouze s dvouhodinovou pauzou na nabíjení,“ poznamenal Pavel Kacerovský. Soutěž probíhá vždy za běžného provozu a účastníci jsou povinní dodržovat dopravní předpisy.