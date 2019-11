Kruháč v Blatné chtějí otevřít začátkem prosince

Po novém kruhovém objezdu v Blatné už by mohli řidiči jezdit začátkem prosince. Pokud to dovolí počasí a práce budou dokončené, bude uvedený do předčasného užívání.

Práce na kruhové křižovatce v Blatné. | Foto: Deník/ Klára Alešová