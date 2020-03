Vedení města Strakonice bere na vědomí usnesením vlády ČR vyhlášený nouzový stav a to v plném znění. V městem zřizovaných organizacích, které jsou veřejnosti uzavřeny, budou po dobu vyhlášených opatření nouzového stavu probíhat údržbové a stavební práce, které byly naplánované na dobu plánované odstávky.

Vedení města se dohodlo s vedením městské policie o možnosti zajistit pro obyvatele města Strakonice, kteří se ocitnou v prokazatelně nařízené karanténě, pomoc při zajištění nákupu životně důležitých potravin. Algoritmus pomoci bude následující: Služba bude realizována Městskou policií v době od 8 do 18 hodin. Objednávat nákup je možné prostřednictvím tel. čísla 383 700 193.

Uskutečněný hovor bude zpracován a brán za závaznou objednávku. Telefonický hovor bude monitorován pro účely zneužití. Objednávky budou přijímány maximálně do 18 hodin.

Místo a způsob dodání základních potravin se stanoví po domluvě s Městskou policií.

Informace, které bude MP bezpodmínečně vyžadovat jsou: jméno, příjmení, adresa doručení, termín ukončení karantény. Nákup bude realizován v režimu základních potravin v maximální hodnotě 500 Kč.

Nákup bude hrazen z městského rozpočtu a po skončení konkrétní karantény bude částka za nákup/nákupy uhrazena žadatelem zpět městu Strakonice, na pokladně MěÚ nebo na účet č. 1767959/0200. Účtenky za nákupy budou kopírovány a v jednom provedení ponechány na MP, další pro klienta, poslední kopii obdrží Finanční odbor MěÚ Strakonice.

Vzhledem ke skutečnosti, že z opatření vlády ČR nevyplývá uzavření mateřských škol, ani zřizovatel, tedy město Strakonice, neuvažuje o jejich uzavření a to především z důvodů paralýzy chodu společností, kterých by se absence rodičů v zaměstnání týkala. Již v tuto chvíli je kapacita mateřských škol využívána z 50 procent na základě uzavření základních škol, kdy si rodiče školáků ponechali doma i předškolní děti. Jednotlivé mateřské školy na své webové stránky vložily odkaz, ve kterém doporučují rodičům dětí zvážit nutnost docházky do předškolních zařízení, která ovšem fungují v obvyklém režimu. „Jsme si vědomi, že situace, ve které se nyní ocitáme, je neobvyklá a zkušenosti s ní spojené, jsou nulové, přesto věřím, že za pomoci všech, tady i občanů se nám povede situaci zvládnout. K celé záležitosti přistupujeme s maximální odpovědností. Apelujeme na morální a osobní odpovědnost a ukázněnost každého občana,“ shrnul jednání starosta města Břetislav Hrdlička.

Další doporučení města Strakonice projednávané na schůzce byly sňateční obřady. Pokud mají snoubenci již datum svého sňatku naplánovaný a spadá do aktuálně vyhlášeného režimu nouzového stavu, musí přizpůsobit počet svatebčanů na maximální počet 30 osob v jednu chvíli na jednom místě. Musí tedy počítat s přítomností, v případě běžného režimu strakonického oddělení matrik, oddávajícího, matrikářky a jedné osoby, která zajišťuje reprodukci hudby.

Město Strakonice vydalo a následně zveřejnilo na plakátovacích plochách důležité informace pro občany, kde naleznou telefonní čísla, internetové odkazy a doporučení města Strakonice.

Ing. Markéta Bučoková, PR