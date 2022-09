Kromě toho ale poukazují na to, že křižovatka je režimu červená – oranžová – zelená 24 hodin denně. „Když jedu ráno do práce a jsem ještě před půl pátou na křižovatce, proč tam mám stát, když nikde není ani noha?“ říká řidička, která dojíždí ráno do práce z obce nedaleko Strakonic. Podle vedoucího odboru dopravy MěÚ Václava Býčka ale nelze dát signalizaci do režimu blikající oranžové. „Jestliže je přechod pro chodce přes více než dva jízdní pruhy, dopravní norma vyžaduje, aby světelná signalizace byla v režimu červená – oranžová – zelená,“ vysvětluje Václav Býček.

