Jak dlouho se věnujete kratomu, jak vás to napadlo?

Daniel Katanik.Zdroj: Archiv realkratomKe kratomu jsem přišel před mnoha lety, v době, kdy v Česku ještě nebyly žádné e-shopy a nikdo nevěděl, co to vlastně je. Poprvé mi jej dal vyzkoušet můj kamarád, který jel užíval na doporučení amerických stránek, kde se kratom bral jako substitut pro léčbu silné migrény a těžkých úzkostí, kdy se díky němu obojího zbavil. Kratom měl z USA, Floridy. Tam jde koupit pomalu na každé benzinové pumpě jak ve formě prášku, tak ve formě energy shotu. Já, jakožto člověk v té době trpící panickou úzkostí a silnými bolestmi kloubu, jsem ho zkusil a byl jsem naprosto šokován pozitivním účinkem na obojí. Pak začal vlastní výzkum a shánění informací, které tehdy i v zahraničí byly kusé a dostat se ke kvalitním faktům nebylo jednoduché. Přesto se dařilo a zjištěné poznatky jsem poznával sám na sobě. Pak jsem začal shánět kratom v České republice. V té době tu byl jediný obchod, jež jej měl pouze jako doplněk sortimentu a rozdíl ve kvalitě proti mému prvnímu zážitku byl šílený. Bylo to jak naprosto jiná rostlina.

Co bylo dál, jak jste se dostal až k jeho prodeji a distribuci?

Začal jsem s kolegou kratom shánět na různých místech republiky a výsledek byl stejný. Rozhodli jsme se najít prvotřídní kvalitu jakou jsme dostali z USA. Nakonec jsme našli dostupný a kvalitní produkt. Nejdříve sami pro sebe, pak ho rozšířili po okolí a když stále více a více lidí chtělo náš kratom, přišel nápad udělat e-shop. Od začátku u nás byla kvalita na prvním místě, což má za následek současných více než šest tisíc zákazníků, kteří se vrací. Jsme největší distributor v Česku. Jsme první obchod, co měl laboratorní testy ke kratomu v Čechách a jsme první, kdo měl zájem na regulaci kratomu v České republice, s čímž jsme okamžitě oslovili Zuzanu Klusovou z Pirátské strany.

Daniel Katanik pochází z Ostravy, vystudoval Mezinárodní obchod a logistiku, Ekonomiku a Management na vysoké škole. Má malého syna, dva psy a bydlí v Hlučíně. Mezi jeho záliby patří sebevzdělávání, rostliny „budoucnosti“ a vše kolem přírody. Baví ho také hudba, sport a vytváření nových produktů, které mohou pomáhat lidem.

Máte trochu jiný přístup než ostatní obchodníci, čím se vyznačuje?

Nejdříve se nám konkurence vysmívala, že kupujeme na balení drahé kvalitní potravinářské doypacky (pozn. Red. praktické papírové sáčky), jelikož v té době byl standard malý průhledný sáček z levného igelitu. Za testy a za to, že jsme je vůbec chtěli i po ostatních jsme od tehdy největšího českého obchodu sklízeli další kritiku. K čemu testy? Jedná se přece legislativně o sběratelský produkt a pokud se zákazníkovi něco stane, může si za to sám. Z tohoto přístupu nám bylo špatně a byl to přímý opak toho, co jsme chtěli dělat my. A to je poskytovat bezpečné, vysoce kvalitní zboží pro koncového zákazníka jako by se jednalo o doplněk stravy.

Na čem si ještě zakládáte?

Disponujeme vlastním skladem, balícími pulty a naši zaměstnanci dodržují veškeré normy hygieny. Chtěli jsme lidem dávat to, co sami považujeme za nejlepší, a to způsobem jakým bychom to sami dostat chtěli. Do dnešního dne jsme vyhodili skoro půl tuny kratomu, který nesplňoval naše standardy kvality. Podařilo se nám dostat kratom do širšího podvědomí a rozšířit osvětu ohledně kvality. Na čemž bohužel parazituje spousta jiných prodejců, pro které je tato úžasná rostlina jen zisk a kvalita je nezajímá. Pouze nákupní cena. Od těchto lidi se distancujeme. U nás zákazník dostane vždy to nejlepší.

Jak jste uvedl, kromě rizik, má tento sušený prášek z rostliny i řadu pozitivních vlastností z hlediska působení na lidský organismus, můžete je přiblížit?

Kratom a alkaloidy obsažené v něm, jmenovitě například isorhynchopyllin a isoptreropodin a spousta dalších dokáží boostovat (pozn. Red: oživit, podpořit) imunitu, což vám potvrdí každý dlouhodobý uživatel. Lidé nebývají nemocní, popřípadě velmi výjimečně. To je v tzv. kratom komunitě, které v ČR už čítá desítky tisíc lidí, známý fakt, jenž si zaslouží další zkoumání. Dokáže pomoct s vysokým tlakem a isomitraphylline obsažený v kratomu mimo jiné slouží jako anti-leukemických agent. Rhynchophyllin a epicatechin jsou alkaloidy působící protizánětlivě. Epicatechin je silný antioxidant, který v těle brání rozpadu buněk a chrání je před oxidačním stresem, ve zkratce dokáže pomáhat udržet vaše buňky v pořádku a může působit jako nějaká prevence. Všechny alkaloidy obsažené v kratomu pak dokážou působit synergicky jako jedna velká sila. Vše zmíněné jsou věci, které by se měly důkladně prozkoumat vědci. Mitragynin, což je hlavní alkaloid, dokáže tlumit bezpečně chronickou bolest, kterou nedokážou regulovat ani některé silné léky. V případech, kdy medikace přestavuje vyšší riziko, dokáže být kratom věc poslední záchrany.

Při kterých nemocech kratom pomáhá? Je pravda, že při dlouhodobé konzumaci poškozuje játra?

Máme spoustu zákazníků, kteří trpí nějakou vážnou nemocí. Od rakoviny po Crohnovu chorobu, přes depresivní stavy a všichni se shodují na tom, že kratom jim změnil život. Slyšeli jsme příběhy, které dokážou člověku vehnat slzy do očí. Pro spoustu lidí byl záchranou tam, kde jiné nepomohlo nebo škodilo. Že kratom poškozuje játra, to je mýtus. Jsou studie, které toto přímo vyvracejí a naši zákazníci byli tak hodní, že nám zaslali aktuální testy a ani u velmi vysokých dávek užívaných roky, neexistuje žádná změna jaterních hodnot a krevního obrazu. Testy a vše další jsme schopni předložit k dalšímu výzkumu, stejně jako všechny informace, které jsme za ty roky nasbírali. Oblíbený argument odpůrců kratomu je, že se váže na stejné receptory v mozku jako heroin. To i alkohol, ale o tom nikdo nemluví. Kratom je z hlediska bezpečnosti proti alkoholu o tisíc levelů výše. V zemi, která má seriózní problém s alkoholem, je zákaz bylinky pokrytectví.

Odkud se k nám kratom dováží, co rozhoduje o jeho kvalitě?

Kratom se k nám dováží hlavně z Indonésie, v omezené míře je i v Thajsku, které ho nedávno znovu legalizovalo. Jeho kvalita je daná hlavně farmářem, způsobem přípravy a schopnostmi firmy. Ti nejlepší vlastní výrobní linky za miliony a fabriky, kde se dodržují přísné hygienické podmínky. Jsme šťastní, že s takovou firmou úzce a úspěšně spolupracujeme po dobu let. Kvalitní kratom voní asi jako zelený čaj, lehce se rozpouští, má jemnou konzistenci a chuť podobnou čaji. Spousta lidí naletí zahraničním prodejcům z instagramu, kteří slibují hory doly za směšné ceny a pak se diví, co jim přišlo. Důležitý faktor je kupovat od ověřených renomovaných firem, chtít vidět laboratorní testy a proces výroby. Ne vždy je výhoda ušetřit pár korun.

Existuje několik různých druhů kratomu, mají rozdílné účinky?

Ano existuje, máme zde červený, zelený, bílý kratom a pak různé další druhy typu Gold, Brown, Black apod. Existují tzv. základní barvy, které se dále používají k vytváření “strainů”, což jsou odrůdy vzniklé mixem v různých poměrech. Každý výrobce má svou vlastní recepturu na výrobu těchto odrůd. Avšak první tři jmenované jsou základ. Červený dokáže uklidnit, zlepšit spánek a ulevit od bolesti, zelený dokáže zlepšit náladu a nakopnout do práce, bílý je jako příjemný přírodní energy drink, jenž vám dodá energii. Každý si dokáže najít to svoje.

Vaše společnost Realkratom má i nějaká distribuční místa u nás na jihu Čech? Jak u vás mohou lidé nakupovat?

Ano, stačí na našich stránkách realkratom.cz zvolit možnost osobního odběru. V jižních Čechách sháníme stále nová odběrná místa, patřící lidem, jenž mají k této rostlině vztah a není to pro ně jen nákup/prodej. Vybíráme si, s kým spolupracujeme. Jižní Čechy jsou nádherné, máme tam spoustu zákazníků a pokud kratom nebude zakázán, jsou jedním z prvních míst, kde plánujeme kamennou prodejnu.

Proč nevyužíváte prodejní automaty jako jiní distributoři?

Prodejní automaty jsou něco, co je u nás tlustá červené čára. Kdysi už jsem se vyjadřoval do jiných médií a naléhal na jejich zákaz. Ověření věku prakticky neexistuje, lidé, kteří automaty vlastní, z většiny o kratomu neví absolutně nic. Existuje vysoké riziko nákupu mladistvými a dětmi, kterým kratom zkrátka do rukou nepatří, tak jako například CBD. Tito prodejci dělají špatné jméno a ostudu celé české kratom komunitě. Jednoduše, tihle lidé parazitují na kratomu. Jak rychle se objevili, tak rychle zmizí, pokud kratom přestane sypat peníze. Jediné správné řešení je zákaz automatů a přesun do specializovaných obchodů.

Co je podle vás největším problémem této rostliny? K čemu by vedl jeho zákaz v našich podmínkách?

Největší problém bych viděl nemožnost uvádět účinky a informovat koncového spotřebitele o dávkování, způsobu užívání, bezpečnosti užívání (pozn.*** nejhorší co se muže stát je chvíle nevolnosti), eliminovat zvýšení tolerance skrz rozumné dávkování. Dále samozřejmě zneužívání dětmi a mladistvými. Tady stát zasáhl pozdě. U nás na shopu je možnost pouze platby na účet, ověření věku v Zásilkovně u nových zákazníků, takže nezletilá osoba se jen velmi obtížně může dostat k našemu kratomu. Důležité je šířit osvětu a pravdivé informace, které se týkají kratomu a věcí s ním spojených.

K čemu by vedl jeho zákaz v našich podmínkách?

Zákaz by vedl pouze k enormnímu vzestupu černého trhu, kdy stát ztratí jakoukoliv kontrolu nad prodejem a kvalitou. Riziko nebezpečí by se rapidně zvýšilo, tak jako zneužívání mladistvými a dětmi. Zátěž na státní aparát by byla rovněž značná, stejně jako pokles příjmů na daních. Neumím si moc dobře představit lidi všech možných společenských postavení, kterým kratom pomáhá na různé věci ve vězení. A ani nechci. Teď je možnost jít správnou cestou, rozumně regulovat a vytvořit bezpečné prostředí pro uživatele v Česku.

Zkušenosti uživatelů:

Pavla (36 let): Kratom znám zhruba rok. Zkoušela jsem to v rámci alternativního stylu životu. Objednala jsem si to z internetu. Mám s tím opravdu negativní zkušenost, neudělalo mi to vůbec dobře. Dala jsem si pravděpodobně vyšší dávku, šlo asi o 10 gramů, udělala jsem si čaj. Nebála jsem se toho, ale úplně mě to složilo. Přišlo mi, že jsem se odpojila od reality, bylo mi zle. Zvracela jsem, potila jsem se, ztratila jsem barvu. Byla to úplná intoxikace organismu. Musela jsem asi čtyři hodiny ležet, než jsem se vrátila do normálu. Pak jsem to zkoušela ještě jednou, dala jsem si jen tři gramy a stejně mi to nesedlo. Přitom jsem k tomu neměla negativní postoj. Myslím, že je to nebezpečná látky, ač může být ve většině případů neškodná.

Vojtěch (32 let): Jsem občasným uživatelem, nejdříve jsem to pil jako čaj, ale vadila mi hořká chuť. Začal jsem si kratom kapslovat, pořídil jsem kapslovačku a želatinové kapsle na léky k tomu seženete v lékárně. Kupuji si to přesně namíchané, tak aby to mělo určitý účinek. Některý kratom dodává energie, jiný je na relax. Vstřebávání pomáhá například vitamín C, mám to vyzkoušené, zapíjet třeba vodou s citronem. Účinek zvyšuje třeba ještě požití kofeinu, kávy, energy drinku či zeleného čaje. Nemělo by se to kombinovat s jinými návykovými látkami a alkoholem. Dlouhodobé a pravidelné užívání může prý způsobovat i změny barevnosti kůže. Ověřeno mám, že to snižuje sexuální libido. Když si to dám o víkendu, tak nemám vůbec chuť na sex. Mám kamaráda, který se díky kratomu zbavil závislosti na pervitinu, funguje to jako substituční droga. V Thajsku kratom společnost hodnotí stejně jako marihuanu. Myslím, že to nevyvolává fyzickou závislost, ale spíše psychickou. Občas se přistihnu, že na něj už mám chuť, třeba po týdnu. Mívám craving (bažení, chutě), když si vzpomenu na kratom, ale závislost se projevu i tak, že se o tom nechcete bavit s nebližšími, a to mi nevadí. Můj život to neomezuje.