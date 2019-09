V prodejně drogerie odcizil za provozu celkem 12 parfémů a v další drogerii pak dětskou kojeneckou stravu. Celkově tak odcizil zboží v hodnotě 28 000 korun. Muž podezřelý z krádeží ve Strakonicích byl za stejnou trestnou činnost v minulosti již několikrát odsouzen a potrestán a Okresní soud Hodonín muže poslal do věznice s ostrahou, kam nastoupil v březnu 2019.

Strakonice - Strakonice – K příležitosti oslav 100 let ČZ Strakonice a.s. se v Bažantnici u Strakonic koná sraz majitelů motocyklů ČZ a Jawa – ČZ. Motorkáři se začali sjíždět už v pátek. V sobotu se mohou zúčastnit připraveného programu ve Strakonicích, který se koná v rámci oficiálních oslav ČZ, a to od 8 do 16.30 hodin. Tím je například den otevřených dveří v ČZ nebo otevření odborné výstavy motocyklů a kol ČZ. Od 17 do 20 hodin se pak koná doprovodný program v samotné Bažantnici. A jak se tam dostat? Bažantnici naleznete na výpadovce ze Strakonic na Pracejovice. Cesta bude značená.