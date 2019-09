Strakonicko - Co se děje na Strakonicku.

Volyně – TJ Sokol Volyně nabízí lidem šanci, podívat se do cvičebních hodin pro děti i dospělé. A to v termínu od 16. do 20. září. Každý, kdo má zájem, si můžete zdarma vyzkoušet, jaký druh cvičení se mu bude líbit, a pak začít pravidelně sportovat pro radost. Zájemci si také mohou otestovat svou fyzickou kondici speciálními testy.