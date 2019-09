Volyně – Město zve na 6. zasedání zastupitelstva. Konat se bude ve středu 18. září od 17 hodin v kinosále ve Volyni. Na programu je mimo jiné například obnova fasády věže kostela Všech svatých ve Volyni, navýšení kapacity sběrného dvora, prodej pozemků nebo udělení čestného občanství města Volyně Sylvestru Krnkovi. Byl to český puškař a vynálezce, který působil také ve Volyni, jako městský puškař a dodavatel zbraní pro národní gardu. Známý je jako vynálezce pušky zadovky.

Strakonice – Jaroslav Dušek přijíždí v sobotu do Strakonic s Pátou dohodou. Buďte skeptičtí, protože většina toho, co slyšíte, není pravda. Naslouchejte, protože jen tak pochopíte příběh symbolů a vaše komunikace se zlepší. To je ve zkratce poselství Páté dohody, které volně navazuje na jeho nejznámější dílo, Čtyři dohody. Nechejte se prostřednictvím Jaroslava Duška zavést do hlubin vás samých, a zaposlouchejte se do vyprávění plného humoru i laskavosti . Dům kultury od 19 hodin.