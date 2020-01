V Kostele sv. Markéty ve Strakonicích se ve středu 8. ledna od 19 do 20 hodin koná Tříkrálový koncert. Vystoupí na něm pěvecká skupina Prácheňského souboru, PUK Strakonice a Smíšený sbor Hlasoň. Výtěžek půjde na podporu charitativní sbírky. V rámci koncertu požehná farář Roman Dvořák také malým koledníčkům, kteří se účastní Tříkrálové sbírky.

Strakonice – Také v novém roce pořádá Šmidingerova knihovna ve Strakonicích kurzy počítačové gramotnosti. První se koná 7. ledna a ti, kteří přijdou se mohou naučit základy psaní na PC. Začátek je od 9.30 hodin ve studovně knihovny.

Blatná – Maryša. Nejlepší a nejslavnější české drama, vrchol tvorby bratří Mrštíků a skvělý výkon Tomáše Töpfera. To je klasické dílo v podání

divadelního souboru A. Dvořáka Příbram, které se představí ve středu 19. února v Blatné. Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily

obecné konvence, rodinná a společenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela byl poprvé uveden v Národním divadle v květnu 1894 a od té doby prakticky nezmizela z jevišť. Byla adaptována i pro balet, operu a rozhlas. Nadčasovost příběhu se totiž neustále připomíná. Každá z jeho postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes. Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, jež mu vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly – je to snad málo současné? Ale je to ještě život, anebo cesta do pekel? Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, Anna Fixová, Vladimír Senič, Daniela Šišková / Eliška Nejedlá, David Krchňavý, Eva Miláčková, Kateřina Fixová, Helena Vondrušková, Martin Dusbaba. Režie: Milan Schejbal.