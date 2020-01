Výstava připomíná historii vodáckého oddílu

Strakonice – Vodácko-turistické oddíly v peřejích času, to je název výstavy, která, nejen na fotografiích, ale také v dokumentech připomíná historii vodáckého oddílu ve Strakonicích. Koná se v prostorách Státního okresního archivu až do 27. března. Výstava je přístupná ve všední dny od 8 do 14 hodin. V případě zájmu je možné domluvit prohlídku mimo tento čas, kontaktní osoba Libor Staněk tel. 383 321 062.

Kolotoč pohádek pro nejmenší se roztáčí už v neděli

Blatná – Kolotoč pohádek se od neděle 19. ledna roztáčí ve velkém sále Komunitního centra aktivního života v Blatné. Divadlo Pohadlo se tam představí s pohádkou Co se děje v Mokroušově?. Připravena je také tvořivá dílna. Na další pohádky se děti mohou těšit každých čtrnáct dní až do 15. března, a to vždy od 15 hodin.

Jaký byl Karel Čapek a jeho život

Strakonice - Jaké bylo dětství, mládí, lásky i závěr života a pracovní život novináře a spisovatele Karla Čapka? Na všechny tyto otázky zná odpověď Tereza Petřek Todorová ze Spolku přátel Památníku Karla Čapka. Na její besedu se můžete vydat ve čtvrtek 23. ledna od 17 hodin do společenského sálu Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích. Přednáška o životě Karla Čapka se koná u příležitosti 130. výročí jeho narození.Vstupné je dobrovolné.