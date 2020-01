Strakonice – Bez proudu bude ve čtvrtek 30. ledna od 8 do 15 hodin oblast Nový Dražejov – část zahrádkářské osady pod hlavní silnicí (pod dvojitým venkovním vedením VN 22 kV).

II. reprezentační ples Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity

V pořadí již II. reprezentační ples FROV JU se koná v sobotu 1. února od 20 hodin ve víceúčelové hale ve Vodňanech. K tanci a poslechu zahraje MP3 České Budějovice. Večer oživí latinskoamerické formace tanečníků Taneční školy Vavruška s.r.o., Praha v doprovodu známých hitů rockové skupiny Queen. Připravena je také tombola a drobné občerstvení. Každá vstupenka je slosovatelná. Vstupenky lze zakoupit na Fakultě rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech.

Kam s dětmi? Jarní prázdniny plné hraní

Strakonicko – Nemáte zatím pro své děti žádné plány na jarní prázdniny, které začínají 3. února a doma se nudit nechcete? Program nabízí například Knihovna v Sedlici. V pondělí 3. února od 14 do 16 hodin a ve středu 5. února od 14 do 17 hodin se tam konají Prázdniny v knihovně. Kromě knih tam na děti čekají známé i méně známé stolní hry, které si budou moci vyzkoušet. Ve středu 5. února se děti pobaví také v Sokolovně v Radomyšli, kde pro ně místní Český svaz žen nachystal turnaj v Člověče, nezlob se! Sraz je v 16 hodin v Sokolovně. Hlavní výhra je poukaz do hračkárny.