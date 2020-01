Senior taxi začne ve Volyni fungovat od února

Takzvané Senior taxi. Volyňští zastupitelé se rozhodli podpořit tuto službu pro rok 2020 částkou 100 000 korun. Senior taxi začne fungovat od února. Lidé ho mohou využívat pro cesty k lékaři, na úřady do lékáren a podobně. Cesta může být po Volyni nebo do Strakonic. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku a pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk s trvalým pobytem na území města Volyně a jeho místních částí: Černětice,Račí, Zechovice, Starov.

Sbírka oblečení pro Diakonii Broumov

Strakonice – V úterý 28. února se ve Strakonicích uskuteční sbírka pro Diakonii Broumov, která zajišťuje věci pro lidi, jež se ocitli v tíživé životní situaci. Čisté a suché oblečení, obuv, lůžkoviny, utěrky, hračky i drobné elektrospotřebiče, ale třeba také časopisy a knihy můžete nosit od 8.30 do 17 hodin do areálu sběrného dvora U Blatenského mostu.

Sokol představí své oddíly

Blatná – Rádi byste viděli oddíly TJ Sokol Blatná v plné parádě? Přijďte na akademii, kterou pořádá TJ Sokol Blatná v pátek 24. ledna od 17 hodin v místní Sokolovně. Program si připravily hlavně děti. Uvidíte mažoretky, florbalisty, oddíl juda i nejmenší předškoláčky. Představen bude i nový oddíl kalisteniky, což je cvičení vlastní vahou. Vstupné na akci je dobrovolné.