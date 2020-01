Ve Strakonicích nepůjde elektřina.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Strakonice – Na přelomu měsíců leden a únor budou části Strakonic bez proudu. K přerušení dodávky elektrické energie dojde ve čtvrtek 30. ledna od 8 do 15 hodin v oblasti Nový Dražejov. Konkrétně se jedná o část zahrádkářské osady pod hlavní silnicí (pod dvojitým venkovním vedením vysokého napětí 22 kV). V úterý 4. února od 8 do 15 pak nepůjde elektrický proud ve Strakonicích v Bezděkovské ulici. Týkat se to bude čp. 219, 2018, 2016, 356 a 473.